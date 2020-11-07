Son dakika haberi | Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı

07.11.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:09
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı

Son dakika habere göre DİYARBAKIR, Mardin ve Şanlıurfa'nın kültürel değerlerinin tanıtıldığı 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla yapıldı.

DİYARBAKIR, Mardin ve Şanlıurfa'nın kültürel değerlerinin tanıtıldığı 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ile Şanlıurfa valilikleri, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın öncülük ettiği 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa, Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı' merkez Yenişehir ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Kongre salonunda gerçekleşti. Çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Vali Yardımcısı Recep Aydın, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

'TERÖRÜN MİNİMİZE OLDUĞU VE SIFIRLANDIĞI BİR SÜREÇTEYİZ' Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Alpaslan, "Bu çalıştay bölgenin refahı, gelişmesi ve istihdam açısından son derece kıymet ifade ediyor. Ülkemiz ve Anadolu'muz bir açık hava müze. İnsanlık tarihi bu topraklarda başladı. Bu topraklarda çok çeşitli medeniyetler oluştu ve bunların çok derin izleri ve kültürü bu topraklarda kaldı. Bu olağanüstü müzenin en müstesna köşelerinden bir tanesi kuzey Mezopotamya dediğimiz ve Diyarbakır'ın merkezinde olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgemizdir. Bakanlık olarak uzunca süreden beridir en büyük amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye'de turizm 12 aya ve tüm yıla yayılması, Anadolu'nun her bir köşesinde turizmin her bir çeşidinin yaşatılmasıdır. Bu amacımızın gerçekleştirilmesi için önemli basamaklardan bir tanesi de inanç ve kültür turizmi açısından çok büyük değerlere sahip olan bu bölgemizin bir an önce turizmde gelişmesidir. Bölge potansiyel olarak fazlasıyla bunlara sahip. Son zamanlarda terörün minimize olduğu ve sıfırlandığı bir süreçteyiz. Bölgede turizm ve kültür adına çok ciddi altyapı yatırımları yapılmış durumda. Yine bölgenin tanıtımıyla ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor" dedi.

'BU 3 ŞEHİR, YUKARI MEZOPOTAMYA HAVZASININ ALTIN ÜÇGENİDİR'Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olmadan medeniyet tarihi yazılamayacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Üzerinde çalışılan destinasyon kültür ve inanç turizmi için eşsiz bir destinasyondur. Konuştuğumuz bu 3 şehir bereketli hilalin kuzeyi, yukarı Mezopotamya havzasının altın üçgenidir. İlim, bereket, servet, medeniyet ve inancın değişmez rotasıdır. Turizm bir hikayenin peşinden gitmektir. İnsanlar hikaye dinlemek, hikayenin parçası olmak isterler. Turizmin yakıtı hikayedir, hikaye varsa turizmde kazanırsınız. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da bu bereketli muhteşem destinasyonda sayılamayacak kadar çok hikayemiz var. Bölgedeki her taşımız yeryüzü medeniyeti ile yaşıt. Koca ülkelerin hikayeleri tek bir taşımızın hikayesi kadar uzun değil. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardinsiz medeniyet tarihi yazılamaz. Buralar olmadan diller tarihi, inanç tarihi de yazılamaz, gastronomi tarihi, yeme içme tarihi de yazılamaz. Bu kadar önemli bir destinasyon üzerinde çalışıyoruz."

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da bölgede 12 bin yıllık tarihi ile insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Listesi'nin gözdesi Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, Dara Antik Kenti, Midyat, Malabadi Köprüsü ve yüzlercesi olduğuna dikkat çekti. Bağlıkaya, "2019 yılında, ülkemize gelen 45 milyon yabancı misafirin yüzde 80'i Antalya, Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul illerimize gelmiş. Kalan 76 ilimizin payı ne yazık ki çok düşük. Yeni bir anlayış ve birliktelikle 13 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış, mutfağı, doğası, insanı ile eşsiz bir destinasyon olan Anadolu'yu kültür gezginleriyle buluşturmanın, bu topraklardaki büyüleyici efsaneleri, hikayeleri tüm dünyayla paylaşmanın zamanı çoktan geldi. Altın üçgen olarak adlandırdığımız Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'in yanına bu bölgeden hangi şehrimizi eklesek altın dörtgen, altın beşgen olarak değer almaya devam edecektir" diye konuştu.


Son dakika haberi | Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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