Son dakika haberi | "Demir Hafız" Belgeseli tanıtım gecesi - Haberler
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Son dakika haberi | "Demir Hafız" Belgeseli tanıtım gecesi

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Programdan görüntü İlahi okunması Kuranı Kerim okunması ANKARA - Diyanet TV tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin, tanıtım gecesi yapıldı.

Programdan görüntü

İlahi okunması

Kuranı Kerim okunması ANKARA - Diyanet TV tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin, tanıtım gecesi yapıldı.

Son dakika haberi | Demir Hafız Belgeseli tanıtım gecesi

Son dakika haberi | Demir Hafız Belgeseli tanıtım gecesi

Son dakika haberi | Demir Hafız Belgeseli tanıtım gecesi

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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