Son dakika haberi | "Demir Hafız" Belgeseli tanıtım gecesi
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Programdan görüntü İlahi okunması Kuranı Kerim okunması ANKARA - Diyanet TV tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin, tanıtım gecesi yapıldı.
Programdan görüntü
İlahi okunması
Kuranı Kerim okunması ANKARA - Diyanet TV tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin, tanıtım gecesi yapıldı.