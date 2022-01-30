Son dakika haberi... Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇATALCA'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi.

İSTANBUL (DHA) - ÇATALCA'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 10 polis memuru yaralandı. Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 08: 00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi. İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi... Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

Son dakika haberi... Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

Son dakika haberi... Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

Son dakika haberi... Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

Son dakika haberi... Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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