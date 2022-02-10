Son dakika haberleri | "Ateş savaşçıları" yazın yangınla kışın karla mücadele ediyor

ADANA (AA) - Adana'da yaz aylarında çıkan yangınlara karşı fedakarca çalışan orman işçileri, kışın da kar nedeniyle kapanan yolları açmak için zorlu coğrafi koşullar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de yazın orman yangınlarıyla mücadele eden Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kışın da kırsalda ve yüksek kesimlerdeki mahallelerde kar nedeniyle kapanan yolları iş makineleriyle açıyor, mahsur kalanları kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, AA muhabirine, geçen yıl yaz aylarında çok sayıda yangınla mücadele ettiklerini söyledi.

Yangınlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla tek vücut olduklarını belirten Küçükateş, "Tabii o dönem yangınları kontrol altına almak çok güçtü. Saatte 80 kilometreye çıkan rüzgar hızı vardı ve orada önceliğimiz insanların canını kurtarmaktı." dedi.

Küçükateş, yangınlarda kritik kararları anlık vermek gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kar yağışı, yangından daha farklı bir müdahale gerektiriyor. Kar müdahalesinde istediğiniz yeri açabiliyorsunuz, öncelik veriyorsunuz ama yangın başlı başına bağımsız hareket ediyor. Yangın hangi yöne ilerlerse, o yangının şiddetine göre, önce köyün can güvenliğini alıyorduk, sonra yangını kontrol altına alıp söndürme çalışmaları yapıyorduk. Mesela şu an kar nedeniyle Çamdere Mahallesi'ndeyiz, yol açma çalışmalarındayız. Burada mahsur kalan, hayvanlarına yem götüremeyen, hastası olanlara, öncelik sırasına göre makinelerimizin durumuna göre yardımcı oluyoruz."

"Kışın karla, yazın da ateşle savaşıyoruz"

Yoğun kar yağışı nedeniyle sorumluluk bölgelerindeki 20'den fazla orman mahallesinde yolların kapandığını anlatan Küçükateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber, devlet millet el ele orman köylerimizin, köylülerimizin yollarını açıyoruz. Hastası olanlara, hayvanlarına yem götüremeyenlere, ormanda çalışıp mahsur kalanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani 'ateş savaşçıları' karla da savaşıyor. Kışın karla, yazın da ateşle savaşıyoruz. Biz zaten Bakanımızın, Genel Müdürümüzün ve Bölge Müdürümüzün talimatlarıyla hazır bir şekilde bekliyorduk. Jandarmamızın bizden yardım istemesi üzerine o yolları açmayı başladık. Özellikle mezra yollarını açtık, mahsur kalanları kurtardık. Yani sadece greyderlerimizle, kepçelerimizle, dozerlerimizle değil, pikaplarımızla hastaları çıkartıp ambulanslara ulaştırdık. Yazın yangınla mücadele nasıl milli bir davaysa bu da bir milli davadır, 'ateş savaşçıları' buradadır."

"Yazın köz üstünde, kışın kar üstünde çalışıyoruz"

Orman muhafaza memuru İbrahim Akın da yazın olduğu gibi kışın da vatandaşa yardımcı olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Karla mücadelenin de önemli olduğunu anlatan Akın, "Şu anda karla mücadele ediyoruz. Yolları açmaya çalışıyoruz. Köylümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğümüzün ekipleriyle, operatör arkadaşlarımızla, yazın köz üstünde, kışın kar üstünde çalışıyoruz." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Naim Temel, insan hayatını kurtarmanın paha biçilemez bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Çalışmalarımız son hız devam ediyor, yetişebildiğimiz her yere sırayla bütün vatandaşlarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Devletimize minnet duydular. Bu tarif edilemez, manevi bir duygu oluyor." ifadelerini kulandı.

Vatandaşlar ekiplerin çalışmalarından memnun

Çamdere Mahallesi'nde yaşayan Feramus Cömert, kendileri için en önemli sorunun zorlu ulaşım koşulları olduğunu anlatarak, "Şimdi yol çok önemli, bizler için çok önemli. Asfalttan buraya yürüdüğün zaman 6 saat sürüyor ama yol açıldığı zaman 1 saat sürüyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Cömert, şunları söyledi:

"Yangın çıkıyor, köylüler aynı anda işletmelerle yangına müdahale ediyor. Kar yağıyor, yol kapanıyor, işletme köylülerle birlikte yol açıyor. Bu ayrı bir duygu. Yangında vatandaş, kadın, kız, çocuk demiyor, aynı Çanakkale Savaşı gibi beraber hareket ediyor. Bakanımızdan, Orman Bölge Müdürümüzden ve Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş'ten Allah razı olsun."