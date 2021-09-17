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Son dakika haberi | Arnavutluk'taki yeni hükümet mecliste güvenoyu aldı

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Arnavutluk'taki yeni hükümet mecliste güvenoyu aldı

Son dakika haberi: Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan seçimin ardından mevcut başbakan Edi Rama öncülüğünde kurulan yeni hükümet, Arnavutluk Meclisinde güvenoyu aldı.

Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan seçimin ardından mevcut başbakan Edi Rama öncülüğünde kurulan yeni hükümet, Arnavutluk Meclisinde güvenoyu aldı.

Ülkede 25 Haziran'da yapılan genel seçimden galip çıkan Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) Genel Başkanı Rama'nın kurduğu yeni hükümet ve Bakanlar Kurulu siyasi programı, 140 koltuklu parlamentoda oylandı.

Milletvekillerinden 77'sinin evet oyu verdiği Meclis'te, 53 hayır ve 1 çekimser oy kullanıldı.

Üçüncü kez seçilen Rama başbakanlığındaki yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Yeniden İnşa ve Reform Programı Devlet Bakanı görevine Arben Ahmetaj getirildi.

Yeni hükümette Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Caçka, Savunma Bakanı Niko Peleşi ve İçişleri Bakanı Bledar Çuçi oldu.

Maliye ve Ekonomi Bakanlığına Delina İbrahimay, Altyapı ve Enerji Bakanlığına Belinda Balluku, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına Ogerta Manastirliu, Eğitim ve Spor Bakanlığına Evis Kuşi, Adalet Bakanlığına Ulsi Manya, Kültür Bakanlığına Elva Margariti, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına Frida Krifca ve Turizm ve Çevre Bakanlığına Mirela Kumbaro Furci seçildi.

Söz konusu hükümette Meclisle İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Elisa Spiropali, Girişimciliğin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Edona Bilali, Gençlik ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Bakanı Bora Mujaçi ve Hizmet Standartlarından Sorumlu Devlet Bakanı Milva Ekonomi oldu.

Kabine, Arnavutluk Cumhurbaşkanlığındaki törende yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

PS Milletvekili Lindita Nikolla, 10 Eylül'de düzenlenen meclis oturumunda yeni meclis başkanı seçilmişti.

PS, 25 Nisan'daki genel seçimde, 74 sandalye elde ederek üçüncü dönemde iktidarda kalma hakkı kazandı.

Demokratik Parti öncülüğündeki ittifak 59 milletvekili ile ikinci sırada yer alırken Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) 4, Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise 3 milletvekili çıkardı.

AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri
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