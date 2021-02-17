Son dakika haberi: Akşener: "Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Akşener: "Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir"

17.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:44

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Salondan ve milletvekillerinden görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Emekli Tuğgeneral Ali Demir'e rozet takması Ali Demir'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

Salondan ve milletvekillerinden görüntüler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Emekli Tuğgeneral Ali Demir'e rozet takması

Ali Demir'in konuşması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Son dakika haberi: Akşener: 'Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir'
Son dakika haberi: Akşener: 'Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir'
Son dakika haberi: Akşener: 'Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir'
Son dakika haberi: Akşener: 'Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Burak Deniz Hande Erçel Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Necip Uysal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Akşener: "Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 11:44:13. #1.15#
title