Son dakika haberi: Akşener: "Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir"
Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Salondan ve milletvekillerinden görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Emekli Tuğgeneral Ali Demir'e rozet takması Ali Demir'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
Salondan ve milletvekillerinden görüntüler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Emekli Tuğgeneral Ali Demir'e rozet takması
Ali Demir'in konuşması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem