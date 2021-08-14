Son dakika haberi! ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman'da
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Son dakika haberi! ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman'da

Son dakika haberi! ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'deki yangınlar için gönderdiği 2 helikopter ve 18 mürettebat Dalaman'a geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'deki yangınlar için gönderdiği 2 helikopter ve 18 mürettebat Dalaman'a geldi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu girişim, ABD-Türkiye arasındaki derin ilişkileri güçlendiren karşılıklı adımların bir başka örneği olup, ortaklığımıza ve ikili ilişkimize yapılan bir yatırımdır. Dostumuz ve NATO Müttefikimiz Türkiye'ye olan taahhüdümüze bağlıyız. Birlikte daha güçlüyüz" denildi.

Başta Muğla ve Antalya olmak üzere birçok ilinde meydana gelen yangınların ardından Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye helikopter gönderme kararı almıştı. ABD'nin 2 helikopteri ile 18 mürettebatı Dalaman Havalimanı'na geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yapılan açıklamada, "Amerikan halkı adına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile ortaklık içinde hareket ederek, bugün CH-47 Chinook tipi iki helikopteri ve 18 mürettebat üyesini Muğla Dalaman Havalimanı'nda karşılamaktan onur duydum" denildi.

CH-47 Chinook tipi helikopterlerin, "Bambi Kovaları" kullanarak yük başına 7500 litreye kadar su taşıyabildiği, Türkiye'nin orman yangınlarını ve özellikle de yerleşim alanlarını tehdit edebilecek yangınları durdurma çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla Türkiye'ye geldiği belirtilirken, "Yangınla mücadele mürettebatımızın üyeleri, Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklemektedir" denildi.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin açıklamasının devamında ise "Türkiye, Covid-19'la mücadelenin başlarında yardım çağrımıza kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Biz de, Türkiye'nin destek talebine cevaben bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız. Bu girişim, ABD-Türkiye arasındaki derin ilişkileri güçlendiren karşılıklı adımların bir başka örneği olup, ortaklığımıza ve ikili ilişkimize yapılan bir yatırımdır. Dostumuz ve NATO Müttefikimiz Türkiye'ye olan taahhüdümüze bağlıyız. Birlikte daha güçlüyüz" denildi.

Dalaman'a gelen CH-47 Chinook tipi 2 helikopter ile mürettebatı ABD Ankara Büyükelçisi David M.Satterfield karşıladı. Büyükelçi Satterfield karışlama töreninin ardından gelen ekip ile birlikte yangın bölgeleri hakkında Dalaman Havalimanı'nda yetkililerden de bilgi aldı. - MUĞLA

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Son dakika haberi! ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman'da
Son dakika haberi! ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman'da
Son dakika haberi! ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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