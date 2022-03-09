Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Amaç saldırganlığı sona erdirmek, hayat kurtarmak ve gereksiz yere kan dökülmesini önlemektir" ifadelerini... - Haberler

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Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Amaç saldırganlığı sona erdirmek, hayat kurtarmak ve gereksiz yere kan dökülmesini önlemektir" ifadelerini...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,

Son dakika haberler: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Amaç saldırganlığı sona erdirmek, hayat kurtarmak ve gereksiz yere kan dökülmesini önlemektir" ifadelerini kullanarak, ABD birliklerinin veya jetlerinin bölgeye konuşlandırılmasının çatışmanın genişlemesine yol açacağını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Amaç saldırganlığı sona erdirmek, hayat kurtarmak ve gereksiz yere kan dökülmesini önlemektir" ifadelerini kullanarak, ABD birliklerinin veya jetlerinin bölgeye konuşlandırılmasının çatışmanın genişlemesine yol açacağını aktardı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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