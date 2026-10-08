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Kuyumcu soygununda inanılmaz son! Polis gidince gerçek ortaya çıktı

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Kuyumcu soygununda inanılmaz son! Polis gidince gerçek ortaya çıktı
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Hatay'da girdikleri iş yerinin duvarını kırdıktan sonra bitişiğindeki kuyumcu dükkanının kasasındaki altınları çalmaya kalkışan 2 şüpheliden E.Y. isimli kadın gözaltına alındı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise operasyondan 12 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nda 1 Ekim'de meydana gelen olayda yüzlerini maskeyle gizleyen 2 kişi, terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi. Bitişikteki kuyumcu dükkanını soymak isteyen şüpheliler, duvarı deldi. Kuyumcu dükkanına giren şüpheliler, kasayı spiralle kesip açmaya çalıştı. Ancak şüpheliler kasayı açamadı. Şüphelilerin kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER AYNI ÇARŞIDAN ÇIKTI

Terzi ve kuyumcunun şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüleri inceledi. Ekipler, şüphelilerin aynı çarşıda farklı bir sektörde iş yeri bulunan A.A. ve çalışanı E.Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine 6 Ekim'de baskın yapan ekipler, E.Y.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği tespit edildi.

E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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