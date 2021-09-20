Son dakika haber! 'Yorgun mermi' cinayetinde karar 29 Eylül'de

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet edip, ölümüne neden olan yorgun mermiyi ateşleyen Ömer Kaya'nın (29) tutuklu yargılanmasında 2'nci duruşma görüldü. Davanın 29 Eylül'de ise karar duruşması yapılacak. Büşra'nın annesi Nakşiye Konyar, "'Her mermi evladımın katilidir' diyorum. 29 Eylül'de inşallah caydırıcı ceza alıp, bu dosya herkese ibret olacak" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Aralık'ta, Erbaa'daki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Nakşiye-İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında aniden yere yığıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına, mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın failini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinde silahı ateşleyenin, Ömer Kaya'ya olduğunu saptadı. Polisin gözaltına aldığı Kaya'nın, babasına ait ruhsatlı tabancanın balistik incelemesinde merminin, kullandığı silahtan ateşlendiği belirlendi. İlk ifadesinde havaya ateş ettiğini kabul eden Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Konyar ailesinin avukatı Hasan Efe Uyar da "Geçtiğimiz celse aslında dosya tamamlanmış ve karar aşamasına gelmişti. Biz bugün karar çıkmasını bekliyorduk fakat mahkeme başkanının izinde olmasından dolayı 9 gün ertelendi. 29 Eylül saat 14.40'a bu dosya artık karara çıkacak. Biz en başından beri soruşturma aşamasından itibaren bu olayın hem vicdanen hem hukuken olası kastla adam öldürmeye girdiğini düşünüyoruz. Diliyoruz ki önümüzdeki hafta çarşamba günü de istediğimiz kararla buradan ayrılacağız. Büşra için adalet" dedi.