Artvin'de küle dönen köyün son 24 yılda 3 kez yandığı ortaya çıktı

Artvin Dereiçi köyünde dün öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın çevre evlere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesine yardım eden köylülerle birlikte yangın 3 saatte söndürüldü. Toplamdan 35 bina, 60 civarında hane ve çok sayıda baraka ve ahırın küle döndüğü felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Küle dönen köydeki yangın faciasının ilk olmadığı, son 24 yılda 3 büyük yangının yaşandığı öğrenildi.

200 haneli köy merkezinde Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgar nedeniyle çevredeki evlere sıçradı. Çoğunluğu ahşap olan evlerdeki yangının mahalledeki diğer evlere de sıçraması ile 35 bina ve 60 civarında hane ile çok sayıda baraka ve ahır yandı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'nin arazözleri ile müdahale edilirken, köy halkı da çalışmalara destek verdi. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

DAHA ÖNCE DE BENZER FACİALAR YAŞANMIŞ

Öte yandan Dereiçi köyü geçmişte de 2 kez daha büyük yangına sahne oldu. Aynı köyde 1997 yılında çıkan yangında neredeyse köyün tamamı yanarken, 2014 yılı Ağustos ayında da aynı köye bağlı Terat Mezrasında yangın çıkmış, 11 ev, 28 ahır ve samanlık ile 4 büyükbaş hayvanın yanarak telef olmuştu.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Köy sakinlerinden Ramazan Polat, köyün daha önce 3 kez yandığını ifade ederek "Daha önce çıkan iki yangın da bu kadar büyüklükteydi. Köyümüzde evler ahşap ve bitişik. Bu nedenle çıkan yangın hemen büyüyor. Önceki çıkan yangından devletimiz Afet konutları yaptı. Bu yangından da böyle bir destek bekliyoruz" dedi.

HAYVANLARIN YARDIMINA KOŞULDU

Köyde meydana gelen yangında 30'a yakın büyükbaş hayvan telef olurken çok sayıda hayvan ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bazı hayvanların yaralı olduğu gözlenirken ilçede faaliyetlerini sürdüren veteriner hekimler Burak Özer ve Ömer Faruk Yavuz gönüllü olarak yangın bölgesindeki yaralı hayvanları müdahale ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı