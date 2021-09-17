Vodafone, Türkiye'deki 15'inci yıl dönümü vesilesiyle bir ekonomik etki analizi hazırladı. Analize göre, Vodafone'un son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar liraya ulaştığı, toplam yatırımının reel değerinin ise 63 milyar lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Vodafone, Türkiye'de 15 yılı geride bıraktı. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak 2006 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, bugün 24 milyona ulaşan mobil müşteri sayısıyla hizmet vermeye devam ediyor. Şirket, 3 bini aşkın çalışanı ve 55 bini aşkın kişinin oluşturduğu ekosistemi ile ülke ekonomisine katkısını artırarak sürdürüyor.

EKONOMİK ETKİ ANALİZİ HAZIRLANDI

Vodafone Türkiye, 15'inci yıl dönümü vesilesiyle hem kendi ekosistemi üzerindeki dönüştürücü etkilerini, hem de ülke ekonomisine sunduğu katkıları değerlendirmek amacıyla, Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle bir ekonomik etki analizi hazırladı. Bu analize göre şirketin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan sürdürülebilirliğe, pek çok alanda sağladığı katkı incelendi. Şirketin son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar liraya ulaşırken, toplam yatırımının reel değeri ise 63 milyarlira olarak gerçekleşti.

"BÜYÜYEN TÜRKİYE'NİN BÜYÜYEN OPERATÖRÜ OLMAYA ODAKLANDIK"

Vodafone Türkiye'nin 15. yılına özel hazırlanan ekonomik etki analizi, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in katılımıyla Çeşme'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Şirketin Türkiye yolculuğunun 2006'da başladığını belirten Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin gelişmekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. Vodafone markasını Türk tüketicisinin hayatında olumlu fark yaratan ve değer katan bir güven markası olarak inşa etme vizyonuyla, müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerimizin merkezine alarak, kalite ve inovasyon odaklı hizmet anlayışıyla çalıştık. Doğru temellere dayanan doğru stratejilerle hedeflerimize ulaştık. Uyguladığımız dönüşüm programlarıyla pazara rekabet ve dinamizm getiren güçlü bir marka olduk. Büyüyen Türkiye'nin büyüyen operatörü olmaya odaklandık. Ticari operasyonlarımız kadar sosyal sorumluluklarımıza da öncelik verdik ve 2007 yılında Türkiye Vodafone Vakfı'nı kurduk. Vakfımız, ülkemizde toplumun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak misyonuyla faaliyet gösteriyor. Ülkemizin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

"EKONOMİYE KATKI SAĞLAYAN ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİRİYİZ"

Vodafone'un Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli oyunculardan biri olduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Ekonomik etki analizi ile Vodafone faaliyetleri sonucu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya etkilerimizi inceledik. Bu inceleme temel olarak ekonomik bir faaliyet sonucu ekonomi genelinde oluşan katma değerin hesaplanması yöntemine dayanıyor. Vodafone faaliyetleri ile ortaya çıkan katma değeri hesaplarken üç temel etki alanına odaklandık. İlki, doğrudan etkilerimiz; burada Vodafone bünyesinde oluşan katma değeri inceliyoruz. İkincisi, dolaylı etkilerimiz; bu başlıkta ise Vodafone'a hizmet ve ürün tedarik eden paydaşlarımız ile satış kanallarımız üzerinden ortaya çıkan katma değeri inceliyoruz. Üçüncü etki alanı ise tetiklenen etki. Bu etki; ücret, vergi gibi bileşenlerin yurt içi ekonomiye yeniden katılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu üç başlıkta gerçekleştirilen analiz, Vodafone'un son 15 yılda ekonomiye doğrudan 152 milyar liralık etkisi olduğunu, ekosistemimizle birlikte oluşan çarpan etkileriyle bu rakamın 334 milyar liraya ulaştığını ortaya koyuyor. 2020-2021 mali yılında ise Vodafone'un doğrudan etkisi 10,6 milyar lira. Tedarikçiler, çağrı merkezleri ve bayiler üzerinden ortaya çıkan dolaylı etki ise 8,6 milyar lira düzeyinde hesaplandı. Ayrıca, yurt içinde yeniden harcama yapılarak ortaya çıkan tetiklenen ekonomik değer 8,8 milyar lira düzeyinde. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri ise 63 milyar lira olarak gerçekleşti."

58 BİN KİŞİLİK DOĞRUDAN VE DOLAYLI İSTİHDAM

Analizin, Vodafone'un ülke istihdamına ve bölgesel kalkınmaya katkısını da ortaya koyduğu bildirildi. Buna göre, Vodafone Türkiye doğrudan oluşturduğu istihdamın yanı sıra tedarikçilerden satış kanallarına, teknoloji ortaklarından çağrı merkezlerine kadar yayılan Vodafone değer zinciriyle, 2020-21 mali yılında, toplam 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturdu. Tetiklenen etki ile bu sayı 127 bini buldu. Vodafone Holding bünyesinde sağlanan her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisinde 41 kişilik istihdamı tetikliyor. Vodafone sayesinde oluşan istihdamın Edirne, Bolu, Yalova, Ağrı, Rize, Malatya, Trabzon gibi 45 ilin sigortalı sayısından daha fazla olduğu görülüyor.

11 İLDE BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI

Vodafone, merkezi operasyonları ve bayi faaliyetleri ile başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin metropollerinde istihdam sağlarken, bayiler ve çağrı merkezleri üzerinden Anadolu kentlerinin kalkınmasına ve bu illerde hizmet sektörünün gelişimine de önemli katkılar sunuyor. Özellikle 11 ilde şirketin sağladığı istihdamla bölgesel kalkınmaya katkıları öne çıkıyor. Bu iller; Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Adıyaman, Van, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Diyarbakır, Adana olarak sıralanıyor.

5 YILDA 553 MİLYON LİRALIK YERLİ ALIM

Yerli ve milli üretimin desteklenmesini öncelikleri arasında gören Vodafone, son 5 yılda 553 milyon liralık alımı yerli belgeli ürünlerden sağladı. Şirket, bugüne kadar ULAK kapsamında 24,5 milyon liralık yerli alım gerçekleştirdi. Vodafone, Uçtan Uca Yerli Milli 5G Projesi'ne ise 21'in üzerinde uzman ile 1.500 adam/günü aşan çabayla yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde Ar-Ge desteği sağladı.

AR-GE HARCAMALARI 54,3 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Vodafone'un 2017-2021 arasında Ar-Ge harcamalarının 1,6 katına çıkarak 54,3 milyon liraya ulaştığı kaydedildi. Vodafone'un Ar-Ge operasyonlarının yüzde 70'i yaklaşık 300 kişinin çalıştığı OKSİJEN'de yürütüldüğü bildirildi. Bugüne kadar toplam 97 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN'in toplamda 352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunuyor. Vodafone, Türkiye'yi bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda, yurt dışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusunda çalışmalarını da OKSİJEN bünyesinde sürdürüyor. Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle Ar-Ge iş birlikleri yapıyor ve İTÜ Vodafone Future Lab kapsamında 5G projelerine burs desteği sağlıyor.

TÜRKİYE VODAFONE VAKFI 14 YILDA 16 PROJEYE DESTEK OLDU

"Amaç odaklı bir şirket" olarak tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, bu hedefe ulaşmak için Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre başlıklarından oluşan bir yol haritası izliyor. Şirketin sosyal faaliyetlerinde önemli rol oynayan Türkiye Vodafone Vakfı, son 14 yılda reel değeri 104,3 milyon lira olan 16 projeye destek oldu. Bu projelerle, 1,1 milyonu çocuk ve genç olmak üzere toplam 4,2 milyon kişiye ulaşıldı.

PANDEMİYLE MÜCADELEYE 114,7 MİLYON LİRA DEĞERİNDE DESTEK

Diğer yandan, Vodafone'un pandemiyle mücadele kapsamında bireysel müşterileri, bayi çalışanları ve kurumsal müşterileri kapsayan destek paketlerinin toplam değerinin 114,7 milyon lira olduğu kaydedildi. Bu tutar, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına, aile hekimlerine, Sağlık Bakanlığı saha personeline, öğrencilere, bakımevlerine farklı miktarlarda sağlanan internet paketleri, hediye dakikalar ve indirimlerin yanı sıra yardım kampanyalarına katılım ve hastanelere solunum cihazı desteğini içeriyor.

ABONE BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 12 DÜŞTÜ

Çevresel ayak izini azaltmayı hedefleyen Vodafone'un operasyonları için harcadığı toplam enerji, 2018-2020 döneminde, abone sayısındaki artışa rağmen neredeyse hiç artış göstermedi. Bu dönemde, Türkiye'de kişi başına enerji tüketimi yüzde 10 artış gösterirken, Vodafone'un abone başına enerji tüketiminin yüzde 12 düştüğü belirtildi. Şebekeleri için yalnızca sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi satın alan operatör, 2030'a kadar tedarik zinciri, yatırımlar ve ürün kullanımındaki emisyonun yarı yarıya indirilmesini, 2040'a kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor.