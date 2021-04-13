İSTANBUL-Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
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İSTANBUL-Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayı bu yılda koronavirüsün gölgesinde başladı.

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Ramazan ayı bu yılda koronavirüsün gölgesinde başladı. Virüsü atlatıp ilk 1 aylık süre içerisinde olan kişilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "İlk 1 ay yenilenme ve toparlanma sürecidir. Bu insanların oruç tutmasını genel itibariyle önermiyoruz. Oruç tutacaksa bile mutlaka doktor izni ve kontrolü dahilinde tutması gerekir" dedi.

Ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüsün etkisinde geçecek. Koronavirüs geçiren ve aktif hastaların oruç tutmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'Kişi 1 sene önce koronavirüs atlatmışsa tabi ki oruç tutsun. Ne düzeyde atlattığı ve ne kadar hasar kaldığı çok önemli. Kişiden kişiye değişmekle beraber eğer aktif Kovid-19 hastasıysa, hafif de geçiriyorsa oruç tutmamalı. Eğer virüsü atlattı ve ilk 1 ay içerisinde ise yenilenme ve toparlanma sürecinde demektir. Bu insanların oruç tutmasını genel itibariyle önermiyoruz' diye konuştu.

"DOKTOR İZNİ ÖNEMLİ"

Hastalığın ağır yada hafif seyretmesine bakmaksızın doktor kontrolü ve izninin önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akkoyunlu, 'Koronavirüsü atlatalı 3 ay olanlar, özellikle orta ve ağır düzeyde geçirmiş olanların bazılarında uzun süren tedaviler veriyoruz. Bu dönemde tedavisini aksatmayacak şekilde veya aynı zamanda vücudu zayıf bırakmayacak düzeyde oruç tutmasına yine doktor kontrolünde izin verilebilir. Doktora danışılmadan tutulmamasını öneriyoruz' dedi.

"İYİLEŞME VE TOPARLANMA UZAYABİLİR"

"Oruçla beraber yeterince kalori ve protein yapı taşlarını almakta zorlanıyoruz? diyen Akkoyunlu, şunları söyledi:

'Kalori anlamında da bir azalma meydana geliyor. Özellikle koronavirüsten sonra rejenerasyon yani vücudun toplama döneminde bazı yapı taşlarını almak gerekebilir. Yoksa iyileşme ve toparlanma biraz uzayabilir. Bu nedenle eğer ağır ve orta düzeyli geçirmişse bunlar da bir engel teşkil edebilir.Ani açlık savunma sisteminin bazı hücreleri üzerinde bir azalmaya neden oluyor. İlerleyen süre içerisinde bunun avantajları var ama akut dönemde gelen ani düşüklük savunma sisteminde bazı zafiyetlere neden olabilir. Onun için bu süreçte özellikle Kovid-19 tehlikesi olan, aynı zamanda savunma sistemi zayıflığı açısından riski yüksek olan kişilerin de orucu tutmamasını önerebiliriz.'

"PROTEİNİ YÜKSEK BESLENMEK ÖNEMLİ"

Ramazan ayı için özel bir takviye ve vitamin önermediğini dile getiren Akkoyunlu, 'Sahurda ve iftarda proteini yeterince almak gerekir çünkü vücudun yapı taşını oluşturan tuğlalar onlardır. Aynı zamanda kaloriyi de uygun bir şekilde almaları gerekir. Kovid sürecinde özellikle karaciğer ve böbreklerde bazı hasarlar meydana gelebiliyor. Karaciğer ve böbreği korumak adına yeşilliğin ve bol miktarda sıvının alınması gerekir. Bunun dışında beslenme konusunda özel bir öneri söz konusu değil' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
İSTANBUL-Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
İSTANBUL-Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
İSTANBUL-Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
İSTANBUL-Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
İSTANBUL-Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
İSTANBUL-Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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