Son dakika haber: Şehitkamil'de okul kantinleri denetlendi

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğunu, ürünlerin son kullanma tarihleri, kantinlerin ilaçlanması ve iş yeri ruhsatları inceledi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için kantinleri denetleyen Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şehitkamil İlçe Tarım Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat listesi, ilaçlama, temizlik ve hijyen kuralları ile iş yeri ruhsatlarını denetledi. Ekipler; kantincilere satılmaması gereken ürünler, kantinde olması gereken hijyen ve genel kurallar ile ilgili bilgi verdi. Kontrollerde öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir durumla karşılaşılmadı. Ekipler, ayrıca pandemi nedeniyle teneffüslerde kantin görevlilerinin yığılma oluşmasını engellemesi ve hijyene dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

"Bu tür denetimlerin sık sık yapılmasını istiyoruz"

Okul kantin denetimlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Engin Güzel, "Bugün Şehitkamil Belediyesi Zabıta ekiplerimiz, Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzden ekipler, okulumuzun kantininde denetimlerde bulundular. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı açısından her türlü denetimler yapıldı. Kantinimizde herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığımızın yayımlamış olduğu genelgeyle birlikte kantinimizde satılan ürünlere okul idarecileri olarak bizler de dikkat ediyoruz, zararlı ürünlerin satılmamasını sağlıyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığı açısından maske, mesafe ve temizlik konusunda da büyük bir özen gösteriyoruz. Okul yönetimi olarak bu tür denetimlerin de sık sık yapılmasını istiyoruz. Özellikle Şehitkamil Belediyesine ve diğer kurumlarımıza yaptıkları denetimler için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu tür denetimler memnuniyet verici"

Denetimlerin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirten kantin işletmecisi Sait Can Baloğlu, "Yapılan denetimlerden dolayı çok memnunuz. Eksiklerimizi görmemiz açısından bu tür denetimler çok iyi oluyor. Sağ olsun bugün ekiplerimiz, kantinimizdeki bütün gıda ürünlerini denetledi, kantinimizin ilaçlanıp ilaçlanmadığını denetledi, hijyen ve temizlik denetimi yaptı, ruhsat denetimi yaptı, fiyat listesi kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kantinimizde herhangi bir sorun çıkmadı. Bizler de kantin işletmecileri olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığı açısından herhangi zararlı bir ürünü satmıyoruz, tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulundurmuyoruz, sağlıksız ürünleri kantinimizde bulundurmuyoruz. Hijyen ve temizlik konusuna büyük bir özen gösteriyoruz. Bu tür denetimler, bizler açısından gerçekten memnuniyet verici. Bu tür denetimlerin sık sık yapılmasını istiyoruz. Ben, bu denetimlerinden dolayı Şehitkamil Belediyemize, Sağlık Müdürlüğümüze, Tarım Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP