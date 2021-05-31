Son dakika haber | Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'den Bayırköy'e müjde

Son dakika haber: Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir takım ziyaretler için gittiği Ankara'da Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in müjdeleri ile döndü.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir takım ziyaretler için gittiği Ankara'da Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in müjdeleri ile döndü.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti. İlk olarak Bilecikli Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i ziyaret eden Başkan Yaman, "Bilecik Milletvekilimiz olduğu dönemde de Sağlık Bakan Yardımcılığı yaptığı bu dönemde de kapısını her çaldığımızda tüm taleplerimizle yakından ilgilenen sayın Halil Eldemir beyefendiyi ziyaret ederek beldemizi ve belediyeler birliğimizi ilgilendiren konularda istişarelerde bulunduk. Devlet Demiryolu deplase işinde Şehit Ömer Halisdemir Stadı'mızın yapımında, 112 Acil Merkezimizin beldemize kazandırılmasında hasta nakil aracımızın halkımızın hizmetine sunulmasında eşsiz katkıları olan saygıdeğer bakan yardımcımız bugün kendisine ilettiğimiz konularla da hemen ilgilenip yakında açıklayacağımız sürpriz hizmetlerde de yine bizlerden desteklerini eksik etmedi. Emeklerinden dolayı beldem adına saygıdeğer bakan yardımcımız Halil Eldemir'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Yaman ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümü Fahrettin Poyraz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bayırköy ve Bilecik genelini ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunan ikili, yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Başkan Yaman ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'yı makamında ziyaret etti. Başkan Yaman ziyaret sonunda, "Beldemizi ve ilimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kıymetli kardeşime sıcak ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Yaman son olarak, Ankara Sağlık İl Müdürü Mehmet Gülüm'ü makamında ziyaret etti. Başkan Yaman ziyaret sonunda, "Pandeminin yoğun olduğu dönemlerdeki çabalarından ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. Kıymetli müdürümüze sıcak, samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı