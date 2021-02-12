Son dakika haber: Rize'de riskli binaların yıkımı sürüyor

RİZE'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen binalarda kentsel dönüşüm sürüyor. Fore kazık çakılarak dolgu zeminin güçlendirildiği alanda tahliye edilen riskli binalar yıkılıyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Blok halinde oldukları için birbirine güç vererek ayakta duran ve tehlike oluşturan bu binaları kaldırmak zorundayız. Bu zahmetli sürece katlanarak sonunda kent güzel bir çehreye kavuşacak" dedi.

Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ekrem Orhon 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi, ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.

4 BİN 174 YAPIDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLANDIKentte, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Azaltılacak yapı yoğunluğu Salarha beldesinde 52 bin metrekare ile Yağlıtaş Mahallesi'nde 207 bin metrekarelik iki yeni rezerv alanına taşınacak. Kentsel dönüşüm projesinde ilk etapta yıkılacak belediye bloklarının bulunduğu 23 dönümlük alanın güçlendirilmesi için fore kazıklı önlem alınıyor. Alanın kuzey hattına 16 metrelik 112 fore kazık çakılıyor. Bu süreçte binaların tahliye ile birlikte yıkımı da gerçekleştiriliyor. ACİLİYET GÖRÜLEN BİNALAR YIKILIYORKentsel dönüşümle birlikte şehrin birçok noktasında işlemleri tamamlanan binalar yıkılıyor. Rize'nin 'Pisa kuleleri' diye isimlendirilen yan binaların yıkımı tamamlanırken Yeniköy Mahallesi'nde 240 dönüm alanda da yıkım çalışması sürüyor. Merkezde deniz dolgusuna inşa edilen Müftülük Sitesi ile Deniz Sitesi'nde de yıkımlar devam ediyor. 2574 metrekare arsa üzerindeki 117 konut ve 51 ticarethanenin bulunduğu sitelerde çalışmalar Rize Belediyesi ve TOKİ tarafından sürdürülüyor.'BİRÇOK NOKTADA KENTSEL DÖNÜŞÜM VAR 'Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentte birçok noktada kentsel dönüşümün devam ettiğini belirterek, "Ana kentsel dönüşüm noktası, 50 yıl önce deniz dolgusu üzerine yapılmış binaların bulunduğu alan ve ilk etapta da 'belediye blokları' diye tabir ettiğimiz şehrin ticaretinin döndüğü bloklardır. Bu bloklarda yıkımlar ay sonuna doğru başlanacak. Rize'de şu anda korozyon ve statik açısından sıkıntılar olan 3 noktada kentsel dönüşüm çalışması yürütülüyor. Taşlıdere mevkiindeki yan yatan binalar olarak isimlendirilen binaların yıkımı gerçekleşti. Deniz Sitesi ve Müftülük sitelerinde yıkım çalışmaları yeni başladı. Kentsel dönüşüm kapsamında Yeniköy Mahallesi'nde 240 dönüm alanda bin 500 konutun yapılacağı alanda yıkımlar devam ediyor" dedi.'TEHLİKEYİ ORTADAN KALDIRARAK ZOR SÜRECİ ATLATACAĞIZ"Belediye bloklarında yıkımın başlaması ile beraber 500 günlük bir inşaat sürecine girildiğini ifade eden Metin, "Bu süre içerisinde tabii ki Rize'de yaşayanlar sıkıntılı bir süreç geçirecekler. Biz ulaşımla ilgili alternatif yollar oluşturarak bu sıkıntıları bertaraf etmek istiyoruz ancak 2021 yazı trafik açısından hepimiz için biraz yorucu geçeceğe benziyor. Bütün bu zorluklara katlanılması, insanların ticarethanelerinden bir süreliğine ayrılması, konutlarından çıkarılmasının arkasında büyük bir zorunluluğumuz var. 50 yıl önce yapılan bu binalar deniz suyu ile temas ettiği için mukavemet açısından da artık yeterli değil. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak gerekiyordu. Blok halinde oldukları için birbirine güç vererek ayakta duran ve vatandaşlara tehlike oluşturan bu binaları kaldırmak için mecburen bu zorlukları çekmek zorundayız. Biz Rize olarak artık buna hazırız. Bu zahmetlere katlanarak sonunda güzel bir çehreye kavuşacağız" diye konuştu.

İş yeri yıkılacak işletme sahibi Fatih Kandil, "Yavaş yavaş pastanemizi boşaltıyoruz. Manevi açıdan bir tarih yatıyordu burada. Belediye blokları Rize'nin simge noktalarından biriydi. Bunca yıl iyi dayandı, artık yeni çehresiyle geriye dönecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ