Son dakika haber! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti

Son dakika haber! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Antalya'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece 01.30 sıralarında Akşu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İlker Yavuz (25) ve Mehmet Koç'un (30) bulunduğu elektrikli bisikletle sürücüsü belirlenmeyen 07 APT 607 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yavuz ile Koç, yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz ve Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaptığı sırada otomobilin içerisinde kadın çantası tespit etti. Çantanın içerisinde S. O (37) isimli kimliğin bulunması üzerine ekipler otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Saat 02.35 sıralarında ise otomobil sürücüsünün Kemerağzı Mahallesinde bulunup teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri, belirtilen adrese giderek sürücüyü yakaladı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Son dakika haber! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti
Son dakika haber! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti
Son dakika haber! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti
Son dakika haber! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti
Son dakika haber! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bisikletini nakliye arabasına çevirdi... Ölüme davetiye çıkaran o anlar kamerada
Bisikletini nakliye arabasına çevirdi... Ölüme davetiye çıkaran o anlar kamerada
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu
E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Lütfü Türkkan Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Kartal Tibet Ece Çeşmioğlu
Spor Diego Diego Costa Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 11:08:44. #1.14#

title