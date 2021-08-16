Son dakika haber! Muğla'da yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veren Polonyalı ekip AA'ya konuştu

Son dakika gelişmesine göre Muğla'da orman yangınlarıyla mücadeleye helikopterle destek veren Polonyalı ekip, söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı.

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadeleye helikopterle destek veren Polonyalı ekip, söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı.

Dalaman Havalimanı'na konuşlanan helikopter ile 14 kişilik polis ve itfaiyecilerden oluşan Polonyalı ekip, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına verdikleri destek dolayısıyla Polonyalı ekibe, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hediye takdim edildi.

Yaklaşık 10 gün bölgedeki yangınlarla mücadele eden ekibin saha koordinatörü Polonya Ulusal İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Grzegorz Borowiec, ülkelerine dönüşlerinden önce AA muhabirine, süreçte yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkelerinde bu kadar büyük bir yangınla karşılaşmadıklarını söyleyen ve Türkiye'deki yangını kolay kolay unutamayacaklarını ifade eden Borowiec, "Burada çok büyük bir tecrübe kazandık. Bu yangın çok büyüktü ve tamamen bir yıkımdı. Bölgeye gelen hava ekipleri gerçekten çok iyi yönetildi. Buradaki organizasyonun büyüklüğü karşısında çok şaşırdık. Bir yangın bölgesinde aynı anda çok sayıda helikopter ve uçak görebiliyorsunuz. Havada aynı anda 30'dan fazla helikopter olmasına rağmen bu kadar ekibin organize edilmesi çok zor bir iş." diye konuştu.

Borowiec, Türkiye'nin yangınlara mücadele konusunda başarısının ve organizasyon kabiliyetinin çok iyi olduğunu vurguladı.

Muğla'da aynı anda birçok noktada yangın olduğunu hatırlatan Borowiec, "Biz de buraya yardıma geldik ve bu felaketi çok iyi bir şekilde hallettik. Türkiye'ye daha önce bir kere gelmiştim. Türkiye'nin misafirperverliği ve nezaketi karşısında çok mutlu olduk. Burada olmaktan onur duydum. Burada kendi evimizde gibi hissettik. Farklı şeyler için Türkiye'ye tekrar gelmeyi kesinlikle düşünüyorum." dedi.

"Hayatımda böyle büyük bir yangın hiç görmedim"

Pilot Marcin Gwizoowski ise Polonya'da bu büyüklükte bir yangınla hiç karşılaşmadıklarını, coğrafyadan kaynaklanan nedenlerden yangını kontrol altına almakta gerçekten zorluk yaşadıklarını söyledi.

Yangına müdahale sırasından 200'den fazla sorti yaptığını anlatan Gwizoowski, şunları kaydetti:

"Bölgede gördüğüm en büyük yangın ise Köyceğiz Otmanlar yangınıydı. Hayatımda böyle büyük bir yangın hiç görmedim. Her yer çok dumanlıydı ve çok sayıda helikopter aynı anda bölgede çalışıyordu. Yangın bölgesinde havadan olduğu kadar karadan da mücadele edildi. Ama hava gücü olmadan yangının kontrol altına alınması mümkün değildi. Biz de havada elimizden gelen her şeyi yaparak bölgedeki insanları ve evleri korumaya çalıştık. Yangın çok büyüktü ama havadaki organizasyon çok iyiydi. Herkese ne yapması gerektiğini, yangına nasıl müdahale etmesi gerektiğini gerçekten biliyordu. Bu şekilde koordineli bir çalışmayla yangınla etkin bir şekilde mücadele edildi."

Gwizoowski, Muğla'daki çalışmasının kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu aktardı.

İnsanların çok büyük bir yangınla savaştığını ifade eden Gwizoowski, "Çok karmaşık duygular yaşadım. İnşallah bir dahaki sefere tatil için kesinlikle Muğla'ya gelmek istiyorum. Turist olarak geleceğim. Burada deniz sıcak, insanlar daha da sıcak. Türkiye, çok güzel bir ülke." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır