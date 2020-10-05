Erdoğan'ın talimatıyla ameliyata alınan minik Sercan'ın kafatası küçülmeye başladı

Hidransefali hastalığı ile dünyaya gelen ve kafatası 75 santimetreye kadar genişleyen 2 yaşındaki Sercan Gezenler iyileşme sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya girmesiyle birlikte ameliyata alınan küçük çocuğun kafa tası 62 santimetreye kadar indi. Açıklamada bulunan baba Ferdi Gezenler, çocuğunun daha da iyiye gittiğini belirtti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı olan Muradiye mahallesinde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğulları Sercan Gezenler, hidransefali rahatsızlığı ile dünyaya gelmişti. Minik Sercan'ın haberleri gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak girişimde bulundu ve 2 yaşındaki çocuğun tedavisine başlandı.

1 Eylül'de İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Sercan Gezenler'in 75 santimetreye kadar ulaşan kafatası içine yerleştirilen şant ile bir ay içinde 62 santimetreye kadar indi. Oğlunun artık ağlamalarının, kasılmalarının, nöbetlerinin ve kusmalarının geride kaldığını anlatan baba Ferdi Gezenler, kafatasının da giderek küçülmeye başladığını söyledi.

"ÇOCUĞUM İYİLEŞME AŞAMASINA GELDİ"

Oğlunun durumunun gündeme gelmesinden sonra tüm vatandaşları büyük ilgi gösterdiğini anlatan baba Gezenler, "Tüm halkımızdan Allah razı olsun hepsine teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Onun sayesinde, onun bir talimatıyla çocuğum bu seviyelere geldi. Sanki ben büyük bir savaşın içinden çıkmış ve zafer kazanmış gibi hissediyorum. 2 yıldır ameliyat olmayan oğlum bir saat içinde İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat oldu. Anlatılmaz yaşanır derler ya aynen öyle oldu. Orada biz çok duygulandık. İlk önce Allah'ıma sonra oradaki doktorlara çocuğumu emanet ettim. Saat 14.30'da ameliyata girdi ve 16.30 sıralarında yaklaşık 2 saat sonra ameliyattan çıktı. Çocuğuma şant takıldı. O günden bugüne çocuğum oldukça rahatladı. Başı 75 santimetreyken ameliyata girmiştik. Şuanda kafatası çapı 62-63 santimetreye kadar düştü. Yemesi rahatladı, rahatlıkla yemeklerini yiyebiliyor artık. Rahatlıkla durabiliyor, ağlamaları kesildi. Nöbetleri, kusmaları vardı onlar da yok oldu. Zaman geçtikçe çocuğum daha da iyi oluyor. İyileşme aşamasına geldi artık" dedi.

"AİLELER UMUTLARINI KAYBETMESİN"

Erdoğan'ın doktorunun kendilerini aradığını aktaran Gezenler, "Ameliyat sırasında Cumhurbaşkanımızın doktoru aradı, takip altına aldı. İzmir'deki doktorlardan gereken bilgiyi aldı. Zannedersem o da çocuğun durumuyla ilgili aldığı bilgiyi Cumhurbaşkanımıza iletti. Daha sonra beni de aradı çocuğun durumunu sordu, ameliyatın nasıl geçtiğini sordu. Allah'ım böyle bir hastalığı hiçbir çocuğa vermesin. Gerçekten de zor. Bu tarz rahatsızlığı olan çocuğu bulunan anne babalara sesleniyorum. Umutlarını kaybetmesinler. Çocuklarına baktırmamazlık yapmasınlar. Ellerinden geldiğince koştursunlar. Derdi veren de, dermanı verende Allah'tır. Mutlaka bir yerlerden çaresi bulunur. Dünyada çok nadir görülen ve bakımı çok zor bir hastalık. Allah hiçbir çocuğa böyle bir hastalık göstermesin" ifadelerini kullandı.

Minik Sercan'ın her hafta kontrollerinin yapıldığını kaydeden Baba Gezenler, oğlunun her gülümsemesiyle umutlarının daha da arttığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL