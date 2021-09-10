Son dakika haber! Korona virüs nedeniyle ölümden dönen başkan ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı

Korona virüs nedeniyle ölümden dönen başkan ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı

Törende yaptığı konuşma sırasında yoğun bakımda yattığı günleri hatırlayarak gözleri dolan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuşmasını yarım bıraktı

MANİSA - Yaklaşık bir yıl önce korona virüse (Covid-19) yakalanan ve 24 gün yoğun bakımda yattıktan sonra sağlığına kavuşan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, hastalığı sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithafen, ilçedeki devlet hastanesinin yanına "Sağlıkçı Anıtı" yaptırdı.

Manisa'da 13 Ekim 2020 tarihinde gösterdiği belirtiler üzerine Saruhanlı Devlet Hastanesinde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 24 gün süren yoğun tedavisinin ardından korona virüsü yenerek, taburcu olan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, kendi hastalık süreci başta olmak üzere ve ülke genelinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarını unutmadı. Saruhanlı Belediyesi tarafından İlçe Devlet Hastanesi karşısına yaptırılan "Sağlıkçı Anıtı" düzenlenen törenle açıldı. Sağlık personeline ithafen yapılan anıtlardan ilki hastalığın bulaşma evresini temsil ederken, ikincisi aşı olmanın önemini yansıtıyor. Son anıt ise sağlık çalışanlarının başarısını simgeliyor. Törende konuşan Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salim Babuş, "Bu zorlu süreçte sağlık çalışanları için sadece görev tanımına yönelik insiyatif almak yeterli olmayacaktı. Bir liderlik göstermek gerekiyordu. Sağlık çalışanlarımız o günden bugüne tüm meslek gruplarıyla üstün bir özveriyle görevlerini yaparak bizi pandemide bu günlere getirdiler. Bazen yıprandılar, bazen yoruldular ancak hiçbir zaman vazgeçmediler, enerjilerini yitirmediler. Bu süreç içerisinde gördüğümüz destekler bizi hep güçlü kıldı. Hep devam etmemizi sağladı. Bu anıt da bize gücü veren desteklerden bir tanesi. Elimizi taşın altına koyduk ve tüm ekip olarak çok büyük bir özveriyle çalıştığımızı düşünüyorum. Halkımızdan bizim bu özverimize karşı son bir ricamız olacak. Lütfen bize manevi desteklerinizi esirgemeyin. Bize verebileceğiniz en büyük destek de aşılamaya ilgi göstermeniz olacaktır" dedi.

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı

Törende yaptığı konuşma sırasında yoğun bakımda yattığı günleri hatırlayarak gözleri dolan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuşmasını da yarım bırakmak zorunda kaldı. Konuşmasında bugünkü açılışın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Anılarım çok yoğun. Allah kimseye yaşatmasın diyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şu anda çok duygusalım. Geçen yıl Ekim-Kasım aylarında koronaya yakalandım. Saruhanlı'nın teveccühü ile hizmet etmek için seçilmiştim. Vatandaşlarımızın yanında olmak ve bir nebze de olsa bu korona sürecinde onlara destek olmak adına sürekli sahadaydım. Biz de bu illete yakalandık. 24 gün yoğun bakımda yattım. Rabbimin yardımı, sizlerin hayır duasıyla bugün yine buradan size seslenmeyi bize nasip etti. Korona sürecinde hayat durdu, Saruhanlı Belediyesi durmadı. Hayat durdu, sağlıkçılar durmadı. Sağlıkçılar bizler için hayatını feda etti. Çok sayıda can kaybımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar dünyanın en mukaddes insanları, iyi ki varsınız" dedi.

"Sağlık camiası bu olayı bir seferberlik olarak kabul etti"

Türkiye'de pandemi döneminde sağlık çalışanları sayesinde Avrupa'ya göre daha iyi bir sınav verildiğini belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise "Geçen senenin Kasım ayını saymazsak çok şükür ülkemizde; İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya'da yaşanan manzaralara rastlanmadı. Ülkemizde, Avrupa'da yaşanan korkunç manzaralar olmadıysa, hekim sayımızın neredeyse onların karşısında yarısı olmasına rağmen böyle acı manzaralarla karşılaşmadıysak, inanın burada en büyük pay hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza aittir. Sağlık camiası bu olayı bir seferberlik olarak kabul etti. Çok ciddi fedakarlıklar yaptılar, ben şahidim. Ben burada insanüstü mücadele veren tüm sağlık çalışanlarının önünde bir kere daha eğiliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcıların da eşliğiyle "Sağlıkçı Anıtı"nın açılış kurdelesi kesildi.

Törene, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tülay Ünlü Üresin, Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salim Babuş, CHP Manisa eski Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, siyasi parti temsilcileri, sağlıkçılar ve vatandaşlar katıldı.