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Yüksekten düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

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Yüksekten düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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Adıyaman’da bir binanın 6.katından düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Adıyaman'da bir binanın 6.katından düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 2 çocuk annesi olan 34 yaşındaki Esra Kılınç, yaşadığı binanın 6. katından dengesini kaybederek düştü. Yüksekten düşen Esra Kılınç ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kılınç, önce Kahta Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kılınç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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