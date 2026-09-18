Nilperi Şahinkaya 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Nilperi Şahinkaya da gözaltına alındı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Melis Sezen, Melisa Şenolsun, Hasan Şaş ve rapçi Sefo'nun da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah düğmeye basıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan oyuncu Nilperi Şahinkaya, ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için götürüldü.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 18 İSİM İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

İFADELERİN ARDINDAN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan isimlerin bulunduğu adreslerde arama yapılacak, şüphelilerden biyolojik örnek alınarak inceleme yaptırılacak. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, durumlarına göre ya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilecek ya da Adli Tıp Kurumunda biyolojik örnek verdikten sonra serbest bırakılacak.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

1986 doğumlu Nilperi Şahinkaya, kariyerine mankenlik ve sunuculukla başladı. Çeşitli dizi ve sinema projelerinde rol alan Şahinkaya, ekranlardaki performanslarıyla tanınıyor.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Aras Bulut İynemli (oyuncu)

Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı)

Melis Sezen (oyuncu)

Nilperi Şahinkaya (oyuncu)

Melisa Şenolsun (oyuncu)

Hande Demir (iş ve cemiyet hayatından tanınan isim)

Hasan Şaş (eski millî futbolcu)

Afra Saraçoğlu (oyuncu)

Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi)

Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu)

Yeliz Yeşilçimen (manken)

Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi)

Anıl Durmuş (şarkıcı)

Muhammet Kahyaoğlu

Aytaç Kart

Sayat Zurnacı

Eyüpcan Pırlanta

Rıfat Atlı

Kaynak: Haberler.com