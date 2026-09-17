Forma giymekte zorlanıyorlardı! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Süper Lig devi Galatasaray'da ara transfer döneminde kadro planlamasına yönelik dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN VE KAAN AYHAN İLE YOLLAR AYRILACAK

Nevzat Dindar’ın haberine göre; Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan’ın ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

FORMA ŞANSI BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Her iki tecrübeli isim de bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı. İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maçta toplam 11 dakika oynayabildi. Deneyimli oyuncu, Çorum FK karşılaşmasında 84. dakikada girip 6 dakika, Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçında ise 85. dakikada sahaya çıkıp 5 dakika süre aldı. Kaan Ayhan ise bu sezon yalnızca Çorum FK maçında forma giydi. 89. dakikada oyuna dahil olan defans oyuncusu, sahada sadece 1 dakika kaldı.