Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, erken genel seçim sonuçlarına ilişkin AA'ya konuştu

Son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Cumhurbaşkanı olarak sandıktan çıkan neticeye baktığımda, Türkiye ile olan ilişkilerimizin, Kıbrıs konusundaki duruşumuzun ve benim siyasetimin destek bulduğunu görüyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Cumhurbaşkanı olarak sandıktan çıkan neticeye baktığımda, Türkiye ile olan ilişkilerimizin, Kıbrıs konusundaki duruşumuzun ve benim siyasetimin destek bulduğunu görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede dün gerçekleştirilen erken genel seçime ve resmi olmayan sonuçlara ilişkin ilk değerlendirmelerini Anadolu Ajansına (AA) yaptı.

Seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Tatar, Kovid-19 salgınına rağmen seçime katılımın yüzde 60 civarında olduğunu söyledi.

Tatar, KKTC'li 200 binden fazla seçmenin 40 binine yakınının yurt dışında olduğunu belirterek, salgın koşulları ve soğuk hava şartları da göze alındığında katılımın çok da düşük olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandıktan çıktığını gördüklerini belirterek, "Zaten herkes 'Sandıkta ne çıkarsa ona saygımız sonsuz olacaktır' demişti. Cumhurbaşkanı olarak değerlendirmem, seçimin gerçekten demokratik bir atmosferde yaşandığıdır. Herkes, medyanın da desteğiyle kendi fikirlerini ve argümanlarını ifade etme fırsatı bulmuştur." dedi.

Ersin Tatar, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhurbaşkanı olarak sandıktan çıkan neticeye baktığımda, Türkiye ile olan ilişkilerimizin, Kıbrıs konusundaki duruşumuzun ve benim siyasetimin destek bulduğunu görüyorum. Hem partilerin politikaları, hem milletvekillerinin kişiliklerine baktığımızda ki ben tek tek isimleri şu anda biliyorum, yüzde 60'ın çok üzerinde bir oyla benim şu anda Cumhurbaşkanı olarak savunmakta olduğum siyasetimizin, egemen eşitliğe dayalı, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı devletin artık olabileceğini, Türkiye ile çok iyi ilişkiler geliştirerek KKTC'yi daha güçlendirmek durumunda olduğumuzu ve geleceğimizin için bu siyasetin en doğru siyaset olduğunu bu seçimle bir kez daha teyit etmiştir." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonucuna ilişkin BM ve diğer önemli ülkelerden "Cumhurbaşkanı Tatar'ın elinin güçlendiği" yönünde bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

"Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurması için görev vereceğim"

Tatar, şöyle devam etti:

"Birkaç gün içerisinde Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurması için görev vereceğim. İlk önce bir değerlendirme yapacağım ve ondan sonra süreci yöneteceğim. Beklenti en büyük parti ve hükümeti kurabilecek olan partinin genel başkanına bu görev verilir. Zaten o partinin başındaki Genel Başkan da Faiz Sucuoğlu'dur. Sucuoğlu'na görevi vermeden önce teamülleri yerine getirmek üzere partilerle görüşme süreci olabilir."

KKTC'nin içerisinde bulunduğu sıkıntılı günleri Türkiye'nin de desteğiyle aşacağına inandığını söyleyen Tatar, 5 yıl sürecek istikrarlı bir hükümet modeliyle ekonomi ve diğer alanlardaki çalışmaların başarılı bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni kurulacak koalisyon hükümetine ilişkin şu görüşleri aktardı:

"Şu anda mevcut hükümet Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) koalisyonudur. DP, oyunu yükseltmiştir. Şu anda bu hükümetin devamı da olabilir. Bunu hükümeti kuracak olan Sucuoğlu, muhtemel ortaklarıyla değerlendirecektir. UBP-DP-Halkın Partisi (HP) hükümeti de olabilir. Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) bu koalisyona alırlar mı kendileri bilecektir, kesin bir şey söyleyemem ve bu doğru da olmaz. Şu anda UBP'nin vekil sayısı 24, toplamda 50 milletvekili var, mecliste nisabın sağlanması için 26 milletvekiline gerek vardır. Dolayısıyla 24 UBP ve 3 DP'den 27 milletvekili eder, bir parti daha eklenirse eder 30. 30 milletvekili ile çok rahat hükümet edilebilir. Komitelerin yapısında da sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) de oylarını artırdığını söyleyen Tatar, ülkedeki sol cephede daha çok CTP'ye yoğunlaşma olduğunu ve 18 sandalye ile mecliste temsil edileceklerini kaydetti.

Tatar, "Sağlıklı bir parlamento ile istikrarlı bir hükümet, inşallah önümüzdeki süreçte KKTC'yi daha da iyi yönetecektir." dedi.

Mecliste oluşan yeni aritmetiğin kendisini şaşırtmadığını bildiren Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ortaya koyduğu "iki devletli çözüm" modelinin büyük bir kabul gördüğünü vurguladı.

Tatar, kendisinin de daha önce UBP Genel Başkanı olduğunu, partinin bıraktığı noktadan birkaç puan daha ileriye giderek, 24 milletvekili çıkardığını anlatarak, şunları kaydetti.

"UBP hükümetlerinin Türkiye ile her zaman iyi ilişkileri olmuştur. Ben de Cumhurbaşkanı olarak bunu memnuniyetle izleyeceğim. Pandemi ve ekonomik krizden dolayı birtakım ciddi konular vardır. Bütün bu meselelerin aşılması için Ankara ile iyi bir ilişki, ekonomik program ve protokol ile ona göre bir çalışma ortamının elbette fevkalade önemli olduğunu vurguluyorum."

Seçim sonuçları

KKTC Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 39,54 ile seçimi ilk sırada bitirdi.

CTP yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, HP yüzde 6,68 oranında oy aldı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamadı.

Bu sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde ediyor. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı.