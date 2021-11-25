Son dakika haber! Kızı ve eşi koronavirüsten ölen kadın, yaşam savaşı veriyor (2)

'İNŞALLAH ALLAH, ANNEMİ BİZE BAĞIŞLAR'

Ablası ve babasını koronavirüsten kaybeden, annesi Sariye Taş da aynı hastalık nedeniyle hastanede tedavi gören Mustafa Taş yaşadıklarını anlattı. Taş, "Ablam hemşireydi. Geçtiğimiz yıl koronaya yakalandı. Ardından tedaviye başladı. 5 gün boyunca gayet iyiydi, 5'inci günde çok rahatsızlandı. Ardından doktorumuz Recep Bülbül yatışını yaptı ve yakından ilgilendi. O dönem çok zorlu bir süreç geçirdik. Sonrasında maalesef ablamı kaybettik. Babam ise buna çok üzüldü. O acılı yüreğiyle 'kızım ben de geliyorum' dedi. Ablamın ölümünden 11 ay sonra babam da aynı illetten vefat etti. Ablamın vefat ettiği dönemde aşı yoktu fakat babam iki doz aşı olmuştu. Burada şunu ifade etmek isterim ki babamın KOAH ve meslek hastalığı vardı. Bundan dolayı ciğerlerinde problemi vardı. Çok acılıyız" dedi.

Sariye Taş'ın durumu ile ilgili bilgi veren Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Hastamız şu anda Covid-19 servisinde yatıyor. Genel durumu iyi. Tedavi süreci devam ediyor ve herhangi bir problem görünmüyor. Covid-19 sürecinde sıkıntılı günler yaşadık. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi aşılarımızı düzenli olarak yaptırmamız, hatta hatırlatma dozlarını olmamız gerekiyor. Şu an hastanemizde yatan hastalarımızın geneli aşısız hastalardan oluşuyor. Bu nedenle aşı çok önemli. Hastanemize gelen hastaları değerlendirdiğimizde aşılı hastaların bu süreci daha rahat geçirdiğini ve hastaneye yatış durumlarının olmadığı gözlemliyoruz. Bu nedenle hem aşılarımızı hem de hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptıralım" ifadelerini kullandı.