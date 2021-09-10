Son dakika haber | KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ YAZARLARININ YENİDEN YARGILANDIĞI DAVADA TANIKLAR DİNLENDİ

Son dakika haber... KAPATILAN Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan aldıkları cezalar ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir'in beraat kararının Yargıtay'da bozulmasının ardından görülen davada, tanıklar dinlendi.

KAPATILAN Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan aldıkları cezalar ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir'in beraat kararının Yargıtay'da bozulmasının ardından görülen davada, tanıklar dinlendi. Duruşmada Şahin Alpay için tanıklık yapan Prof. Dr. Binnaz Toprak, "Herhangi bir darbeyi desteklemiş olması düşünülemez" dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç avukatlarıyla katıldı. Sanık Mehmet Özdemir ise duruşmaya katılmadı.

TANIK BİNNAZ TOPRAK: "HERHANGİ BİR DARBEYİ DESTEKLEMİŞ OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Duruşmada, tanık olarak dinlenen eski CHP milletvekili Prof. Dr. Binnaz Toprak, sanık Şahin Alpay'ı akademisyen kimliğiyle tanıdığını belirterek "Zaman'da yazı yazıyordu. Bu konuyu sorduğumda, 'Bana iyi davranıyorlar, yazılarıma karışmıyorlar. Gazeteye gitmeme de gerek olmuyor' demişti. Şahin hep ofisinde olurdu, Zaman Gazetesi'nin yönetiminde değildi, gazeteye gidip gelmezdi. Gülen cemaatiyle hiçbir ilgisi yoktur. Tüm darbelere ve askerin siyasete karışmasına karşıdır. Dolayısıyla herhangi bir darbeyi desteklemiş olması düşünülemez" dedi. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan akademisyen Zekeriya Tüzen ise tanık olarak verdiği ifadesinde, Alpay'ın tam zamanlı bir akademisyen olarak çalıştığını, FETÖ ile ilgili bir konusuna şahitlik etmediğini belirtti.

"YURTDIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ"

Sanık Mümtazer Türköne, sağlık sorunları olduğunu ve yurt dışındaki tedavi imkanlarını değerlendirmek istediğini belirterek hakkında yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Sanık Ali Bulaç ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin(AİHM) 8 Haziran'da, hakkında hak ihlali yapıldığına dair verdiği kararı mahkeme heyetine sundu. Fransızca olan bu metnin çevirisi için 30 bin lira istendiğini ifade eden Bulaç, kararın mahkeme aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na gönderilerek çevirisinin yapılmasını istedi.

DURUŞMA 11 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mümtazer Türköne hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına ve firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmetti. Tanık Hüseyin Gülerce'nin dinlenmesi için yeniden tebligat yapılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Ocak 2022'ye erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 6 Temmuz 2018'de karar çıkmıştı. Kararın ilk temyiz yeri olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkeme kararını 25 Haziran 2019 tarihinde duruşmasız olarak değerlendirmişti. Daire, yerel mahkemenin 6 Temmuz 2018 tarihli kararını yerinde görerek onamıştı. Kararın ikinci temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 24 Eylül 2020'de verdiği kararla bazı sanıklarla ilgili kısmı bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı vermişti. Sanık Mümtazer Türköne'yi "Örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin "Örgüte yardım" suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Mümtazer Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı