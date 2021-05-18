İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın defnedildi

İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın defnedildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zeynep Vural'ın cenazesi, Denizli'nin Baklan ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'in Buca ilçesinde annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zeynep Vural'ın cenazesi, Denizli'nin Baklan ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemin ardından Zeynep Vural'ın (29) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Vural için Denizli'nin Baklan ilçesi Konak Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı.

Cenaze, mahalle mezarlığında aile yakınlarının da katıldığı namazın ardından defnedildi.

Olay

Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyerek Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan A.V'nin ifadesi doğrultusunda Laleli Mahallesindeki eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeynep Vural'ın (29) cesedini bulmuş, evde bulunan A.V'nin eşi ve oğlu gözaltına alınmıştı.

İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın defnedildi
İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın defnedildi
İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın defnedildi
İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lale Karabıyık Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 18:56:10. #1.14#

title