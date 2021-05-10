Son dakika haber: İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor (3)

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere sert müdahalesi İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor (3)