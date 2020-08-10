Son dakika haber! ISPARTA Uyuşturucudan kurtuldu, aileleri uyardı: Önemli olan yangını önlemek
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Son dakika haber! ISPARTA Uyuşturucudan kurtuldu, aileleri uyardı: Önemli olan yangını önlemek

Son dakika güncel haberine göre Uyuşturucudan kurtuldu, aileleri uyardı: Önemli olan yangını önlemekKAHRAMANMARAŞ'ta ortaokul döneminde uyuşturucu kullanmaya başyalan, ilerleyen yıllarda ailesinden uzaklaşıp eşinden ayrılan Müslüm Yalçın (35), Isparta'daki merkezde 11 aylık tedavi sonrası bağımlılıktan kurtuldu.

10.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:57

Uyuşturucudan kurtuldu, aileleri uyardı: Önemli olan yangını önlemek

KAHRAMANMARAŞ'ta ortaokul döneminde uyuşturucu kullanmaya başyalan, ilerleyen yıllarda ailesinden uzaklaşıp eşinden ayrılan Müslüm Yalçın (35), Isparta'daki merkezde 11 aylık tedavi sonrası bağımlılıktan kurtuldu. Halen bu merkezde kendisi gibi uyuşturucu batağına düşenlerin kurtulması için çaba gösteren Yalçın, "Ailelerin çocuklarını çok iyi takip etmesi gerekiyor. Bağımlı hale geldikten sonra hiçbir çabanız işe yaramaz" dedi.

İki çocuk babası Müslüm Yalçın, 15 yıl boyunca bağımlı olduğu uyuşturucudan kurtulmak için Isparta'daki Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. Ortaokul öğrencisiyken okul çevresinde torbacılık yapan bağımlıların tuzağına düşen ve sırf merakından parkta esrar çekerek, madde kullanmaya başlayan Müslüm Yalçın, değer verdiği ne varsa kaybetti, şimdi ise toparlanmaya çalışıyor.

HER ŞEY MERAKLA BAŞLADI

Madde bağımlılığının gitgide arttığını ve ilkokul çağına kadar indiğini belirten Müslüm Yalçın, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla ailelere, "Lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. Bir ev yanmaya başlamışsa, onu söndürmekle elinize bir şey geçmez. Önemli olan bu yangını önlemektir. Belki benim ailem bilinçli olsaydı, benim madde kullandığımın farkına zamanında varsalardı, şimdi bu durumda olmazdım" sözleriyle tüm anne babalara uyarıda bulunan Müslüm Yalçın, uyuşturucu batağına nasıl düştüğünü de anlattı. Kahramanmaraş'ta ailesiyle yaşayan ve ortaokulda okuduğu dönemde okul çevresinde uyuşturucu satan bağımlıların tuzağına düştüğünü aktaran Müslüm Yalçın, "Okul çıkışı bir gün parkta arkadaşlarla otururken, torbacılar bize esrar sarıp verdi. Merak etmiştik ve sigara şeklinde verilen bu maddeyi içtik. Önce 10 günde bir içiyorduk, sonra 5 güne, 3 güne düştük derken her gün sabah akşam içmeye başladık. Bağımlı hale gelmiştik ama bunun ne ben ne de ailem farkında bile değildi."

'ÇEVREMDE KİM VARSA BENDEN UZAKLAŞTI'

Askerlik çağına kadar madde kullandığından söz eden Müslüm Yalçın, vatani görevi süresince 15 ay hiç uyuşturucu madde almadığını söyledi. Askerden döndükten sonra evlendiğini ve hemen ardından babasını kaybetmesiyle ailenin tüm geçimini kendisinin sırtlandığını ve sorunlar yaşadığını belirten Müslüm Yalçın, "Bu sorunların üstesinden gelemedikçe yine bu illete bulaştım. Geçici süreliğine tüm dertlerinizi unutuyorsunuz, ama etkisi geçince tüm gerçekler olduğu gibi önünüzde duruyor. Batağa saplandıkça saplanıyorsunuz. Önce işimi, sonra eşimi ve 2 çocuğumu kaybettim. Çevremde kim varsa benden uzaklaştı" diye konuştu.

'BAĞIMLI HALE GELDİKTEN SONRA HİÇBİR ÇABANIZ İŞE YARAMAZ'

Uyuşturucuya çok erken yaşta başlayan Müslüm Yalçın, Türkiye'de madde bağımlılığı yaşının gitgide düştüğünü kaydetti. Yalçın, şöyle konuştu:

"Madde bağımlıları bir süre sonra mal bulabilmek için bunun satışını yapmak, yeni kanlar bulmak için okul çevrelerinde dolaşır. Ailelerin çocuklarını çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Bağımlı hale geldikten sonra hiçbir çabanız işe yaramaz. Çocuğunuz bu işe girdikten sonra çırpınmanız biraz anlamsız olur. Bunu şöyle bir örnek vereyim. Eviniz yandıktan sonra söndürseniz neye yarar? Bir daha oturabilir misiniz? Önemli olan o yangını söndürmek değil, çıkmasını engellemektir. Buradan tüm anne babalara sesleniyorum; çocuklarınızı lütfen takip edin. Nereye gidiyor, kimlere takılıyor bakın. Gerekirse ceplerini, çekmecelerini karıştırın. İş işten geçmeden kurtarın. Benim ailem aşağı yukarı 15 yıldır çırpınıyor. Keşke o zamanlar biraz bilinçli olsalardı, zamanında fark etselerdi. Şu an ben de çocuklarımın yanında olabilseydim. Ben de onları kontrol edebilseydim, takip edebilseydim. 2 yıldır görmüyorum çocuklarımı, eşimden ayrıyım. Keşke normal bir hayatım olsaydı."

VEFA BORCUMU ÖDÜYOR

Tedavisi tamamlanan ve artık vücudu tamamen temizlenen Müslüm Yalçın, 11 aydan bu yana UYUMDER'de kaldığını, şimdi yeni gelen bağımlıların kurtulması için gönüllülük esasına dayalı olarak görev yaptığını söyledi. UYUMDER'e ilk geldiği günlerde zor zamanlar geçirdiğini belirten Müslüm Yalçın, "İlk 20 gün ne yemek yiyebildim ne de uyuyabildim. Çok kötüydüm ve dozajım çok ağırdı. İlgilendiler, yardım ettiler. Burada tedavimiz bizim soğuk su. İğne ilaç yok burada. Biraz zor oldu ama sabrettik kurtulduk çok şükür. Kriz anında aklınızda tek bir şey vardır. O maddeyi bulmak ve kullanmak. Başka hiçbir şey düşünemezsiniz. Bana göre en tehlikeli insan kriz geçiren bağımlıdır" dedi.

'AİLEME, YUVAMA YENİDEN KAVUŞMAK EN BÜYÜK DİLEĞİM'

UYUMDER'e gelmeden önce dondurmacılık yapan ve iyi bir işi bulunan Müslüm Yalçın, normal hayatına döndüğü zaman iş yerinde yeniden görev alacağını da belirterek, "Çocuklarımla şimdi telefonla görüşüyorum. Aileme, yuvama yeniden kavuşmak en büyük dileğim" diye konuştu.

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Son dakika haber! ISPARTA Uyuşturucudan kurtuldu, aileleri uyardı: Önemli olan yangını önlemek

Kaynak: DHA

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