Son dakika haber! Enuygun.com Kurucu Ortağı Erol: "Cinsiyet eşitliği iş hayatının temel değeri olarak yerleşmeli"

Son dakika haber: Enuygun.com Kurucu Ortağı Nihan Çolak Erol, "Geleneksel olarak erkek egemen bir iş dünyasında, kadın başarısının bir temsilini ortaya koymak kişisel olarak gurur verici olsa da bir an önce cinsiyet eşitliğinin iş hayatının temel değeri olarak yerleşmesini umut ediyorum.

Enuygun.com Kurucu Ortağı Nihan Çolak Erol, "Geleneksel olarak erkek egemen bir iş dünyasında, kadın başarısının bir temsilini ortaya koymak kişisel olarak gurur verici olsa da bir an önce cinsiyet eşitliğinin iş hayatının temel değeri olarak yerleşmesini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada Erol, iş dünyasında kadın olarak yaşadığı tecrübeler ve Enuygun.com'un kuruluşundan bugüne yaşadığı gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektörde kadın olarak başarılı bir girişimin kurucusu olmanın gurur verici olduğunu belirten Erol, şunları kaydetti:

"Ben bugün bulunduğum konuma, bireysel tercih ve emeklerimi bir yana koyarsak, eğitim hakkına kolaylıkla ulaşmış bir kadın olarak ulaştım. Fakat ülkemizde sosyo-kültürel engeller nedeniyle eğitim alamayan, ataerkil aile dinamikleri yüzünden maddi kazanç elde etme fırsatı bulamayan dolayısıyla da politik ve ekonomik olarak güçlenme fırsatından mahrum kadınların varlığının farkında olmalıyız. Geleneksel olarak erkek egemen bir iş dünyasında, kadın başarısının bir temsilini ortaya koymak kişisel olarak gurur verici olsa da bir an önce cinsiyet eşitliğinin iş hayatının temel değeri olarak yerleşmesini umut ediyorum. Bu konuda Enuygun olarak duyarlıyız. 10 yıldır Anadolu'nun farklı şehirlerinde, başarılı kız çocuklarına burs veriyor, eğitimlerine destek oluyoruz. İşe alımlarımızda cinsiyete dayalı ayrımcılığın yaşanmaması için net kurallarımız var. Benzer kurallar performans sistemlerimizde de geçerli. Nitekim tüm ekibinin yaklaşık yarısı ve yönetim ekibinin çoğunluğu kadın olan bir teknoloji şirketi olarak, bu konudaki hassasiyetimiz net."

"Seyahat deneyimlerini mükemmel hale getirmek için çabalıyoruz"

Erol, Enuygun.com'un kuruluş hikayesini ise şöyle anlattı:

"Avrupa'da çok sayıda önemli bankacılık projesinde teknoloji danışmanı olarak görev aldıktan sonra eşimle beraber kendi girişimimizi kurmaya karar verdik. Böylece 2005 yılında Türkiye'nin ilk profesyonel sosyal ağı özelliğini taşıyan online business networking platformu cember.net'i kurarak Türkiye'nin en başarılı internet projelerinden birini gerçekleştirdik. 2 yıl sonra Cember.net'in Alman XING firması tarafından satın alınmasının ardından bugün Türkiye'nin en büyük seyahat sitesi Enygun.com'u kurduk."

Seyahat odaklı bir teknoloji şirketi olarak sektörde güçlü şekilde farklılaşıp öne çıktıklarını belirten Erol, "Bundan birkaç yıl sonra ise odağımızı global markamız olan Wingie'ye yönelttik. Şu anda dünya çapında ulaştığımız milyonlarca kullanıcımız için çok çalışıyor ve seyahat deneyimlerini mükemmel hale getirmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tam zamanlı olarak 20 yıldan beri aktif iş hayatında olduğunu aktaran Erol, girişimcilik kariyerine ilişkin şunları kaydetti:

"2000'lerin ilk yarısında, Almanya'da teknoloji danışmanı olarak çalışıyordum. Bir gün, farklı ülkelerden bir grup iş arkadaşımla ortak bir yaz tatili planı konuşuyorduk. Bilgisayarlarımızı açıp kendi ülkelerimizdeki seçenekleri gösterirken, Alman, Amerikalı ve İspanyol arkadaşlarım alışkanlıkla hepimizin bildiği, kendi ülkelerinden çıkan global seyahat sitelerinden yararlandılar. Tatil için en güzel seçenekler kesinlikle benim ülkemdeydi, ama ben bunları göstermek için Hollanda kökenli bir siteyi kullanıyordum. O gün belli etmedim ama bir turizm ülkesi olan ülkemin hizmetinin pazarlamasını bu şirketlerin yapıyor olması beni rahatsız etmişti. İşte o dönemde belki Enuygun'un fikrini değil ama bugünkü temel hedefimizi, yani seyahat alanında global bir marka yaratma hedefini belirlemiş oldum."

"Globalde yapılmamışları yapıyor, sektörü geliştiriyoruz"

2008 yılının sonunda Enuygun.com'u kurduklarını anımsatan Erol, "Amacımız, kullanıcılarımızın birçok farklı alanda kendileri için en uygun fiyat seçeneklerini rahatça bulmalarını sağlamaktı. Özellikle seyahatte ve finansal hizmetlerde bu alanda büyük bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Dünyadaki dijital gelişmeleri inceledik. Online seyahat pazarının toplam e-ticarette en büyük paylardan birine sahip olduğunu gördük ve bu alanda aksiyon almak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Erol, doğru strateji ve planlama ile beraber uçak bileti kategorisinde çok kısa sürede iyi bir büyüme sergilediklerini, kuruluşlarının ardından her yıl yüzde 100'ün üzerinde büyüdüklerini bildirdi.

Sadece uçak bileti ile sınırlı kalmayıp otel rezervasyonu, otobüs bileti ve araç kiralama hizmetlerini de sunarak tüm seyahat ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Erol, şöyle devam etti:

"Enuygun olarak en yeni teknolojileri kullanmakla kalmayıp kendi teknolojilerimizi üreterek globalde yapılmamışları yapıyor, sektörü geliştiriyor ve Türkiye'de seyahatin dijitalleşmesine yön veriyoruz. Türkiye'de bir ilk olan Bilet İptal Güvencesi, blockchain alt yapılı ENCüzdan ve ENCoin, hava yollarının anlaşmalarla bağlayamadığı uçuşların eşleştirildiği, böylece gitmek istediğiniz yere fiyat avantajlarıyla ya da daha kısa sürede aktarmalı olarak Enuygun Güvencesi'yle uçmanızı sağlayan teknolojimiz Akıllı Aktarma da global ilklerimizden birkaçı. Otel, uçak, otobüs dahil farklı seyahat seçenekleri için hediye edebileceğiniz Enuygun Hediye Kart da sektöre kattığımız değerlerden biri. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'tüm seyahat ihtiyaçları için tek uygulama' mottosu ile çıktığımız yolda mobil uygulamamızdaki son güncellemeyle birlikte uçak ve otobüs biletinin yanında kullanıcılarımızın otel hizmeti almasına ve tüm bu geçmiş ve gelecek seyahatlerinin tek uygulamada tutulmasına imkan sağladık. 5 dilde hizmet verdiğimiz global markamız Wingie'ye yatırımlarımızı artırarak farklı pazarlardaki kullanıcıların da bizi deneyimlemesini sağlıyoruz. Yeni projelerimiz ilk günkü gibi bizi heyecanlandırıyor."

"Yöneticilerimizin yüzde 61'ini kadınlar oluşturuyor"

Erol, "Enuygun'da 200'e yakın kişi çalışıyor ve bunların yaklaşık 100'ü kadın çalışan. Yöneticilerimizin yüzde 61'ini ise kadınlar oluşturuyor. Pazarlama, İnsan Kaynakları, Müşteri Hizmetleri, Ürün Geliştirme ve Finans en çok kadın çalışanın olduğu departmanlar." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimci sayısının artmasından mutluluk duyduklarını belirten Erol, şunları kaydetti:

"Hem KAGİDER, KOSGEB gibi sivil toplum ya da kamu kuruluşlarının hem de özel şirket ve bankaların sağladığı finansman, eğitim, mentorluk desteği gibi olanaklar, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki potansiyellerini ortaya koymalarını sağlıyor. İhtiyacı olan teşvik ve formel desteğe ulaşan kadın girişimciler, günümüzde geçmişe oranla, önündeki kritik engelleri daha rahat aşabiliyor ve projelerini hayata geçirebilmek adına çok daha cesur adımlar atabiliyor. Bu gelişmeler, bir kadın olarak beni de oldukça heyecanlandırıyor. Çünkü bir kadın girişimcinin, çeşitli sektör ve iş kollarında güçlenmesi, yalnızca bireysel bir başarıyı değil aynı zamanda ekonomik büyümeyi, daha fazla kadın istihdamını, kadının toplumsal rolünü ve aile refahını da temsil ediyor. Bu açıdan, kadın girişimci ekosisteminin, her geçen gün genişlediğini görmek beni de girişimci bir kadın olarak son derece mutlu ediyor."

Erol, kadınların hem evde hem işte bir bakıma çifte mesai yaptıklarını vurgulayarak, "Bu da her ne kadar teknolojik gelişmelerin nabzını tutuyor olsalar da teknolojiye ayıracakları zamanın önünde engel teşkil ediyor. Fakat bu tablo da tıpkı girişimcilikte olduğu gibi değişiyor. Bir yandan yaratıcı, araştırmacı, özgüveni yüksek kadınlar, dijital ağlarını kendi inisiyatifleri ile genişletirken, diğer yandan yine sivil toplum kuruluşları, teknoloji ve kadın odaklı projeleri ile bu alana efor harcamayı sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda kadınların, teknolojiyle doğrudan ilişkili sektör ve gelişmelerde de majör rollere sahip olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma hayatına başlayacak kadınlara tavsiyelerde bulunan Erol, "Finansman, eğitim, mentor, tanıtım, insan kaynağı gibi ihtiyaçlarını karşılamak adına hem sivil toplum hem kamu hem de girişimci kadın ekosisteminin desteklerinden yararlanmanın, kesinlikle önlerindeki zorlu süreçleri rahatlıkla ortadan kaldıracağının bilinci ile yol almalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Erol, "Ülkemizdeki tüm kadınların eğitim, çalışma ve sosyal hayatlarında çok daha güçlendiği, hak ettikleri konumlara engelsizce ulaştığı ve kadın nüfusunun birbirine güç vererek, yetişecek yeni nesillere de ilham kaynağı olduğu koşulların hızla inşa edilmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu