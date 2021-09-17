Son dakika haber! ECOWAS'tan Gine'de askeri cuntaya yaptırım

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'de darbe yapan askeri cuntaya anayasal düzene dönülmesi için 6 ay süre verdi, cunta üyelerinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

ECOWAS ülkelerinin liderleri, Gine'deki darbe ve Mali'deki sivil geçiş sürecine ilişkin Gana'nın başkenti Akra'da olağanüstü zirvede bir araya geldi.

Zirve sonrası yapılan yazılı açıklamada, Gine'de 6 ay içinde anayasal düzene dönülmesine, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesine ve geçiş sürecinin belirlenen sürede sona ermesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) üyeleri ve ailelerine seyahat yasağı getirildiği kaydedildi.

CNRD üyelerinin, düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağının altı çizilirken, mal varlıklarının da dondurulacağı vurgulandı.

Söz konusu yaptırımların uygulanması için Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası aktörlerden yardım istendi.

Ayrıca 5 Eylül'den bu yana alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin de derhal serbest bırakılması talep edildi.

Gine'nin üyeliğinin ülkede anayasal düzen sağlanana kadar askıda kalacağı da yinelendi.

ECOWAS ve Afrika Birliği, darbenin ardından Gine'nin üyeliğini askıya almıştı.

Mali'de seçim takvimini geciktirenlere yaptırım

Öte yandan açıklamada, mayısta 2'nci kez darbe yapılan Mali'deki geçiş sürecine ilişkin kararlar da paylaşıldı.

Açıklamada, Şubat 2022'de düzenlenecek seçimlere ilişkin hazırlığın çok uzun sürmesinden endişeli duyulduğu vurgulandı.

Mali'deki asker ağırlıklı geçiş hükümetinden seçim takvimine uyması istenirken, seçim tarihinin "pazarlığa açık olmadığının" altı çizildi.

Geçiş hükümetinin ekim sonuna kadar seçim takvimini netleştirmesi gerektiği belirtildi.

Seçim takviminin gecikmesine neden olanların seyahat yasağı ve mal varlığı dondurulması gibi çeşitli yaptırımlara maruz kalacağı bildirildi.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou'dan da söz konusu kişi ve gruplara ilişkin bir isim listesi hazırlaması talep edildi.

Açıklamada, siyasetçi ve darbe öncesi görev yapan isimlere yapılan tutuklamalar şiddetle kınanırken, yargılamalarda hukukun üstünlüğünün temel alınması istendi.

Wagner ile anlaştığı iddia edilen geçiş hükümetine tepki

ECOWAS aynı zamanda, Wagner grubuna ait Rus paralı askerlerin Mali'ye geleceği yönündeki iddialara da tepki gösterdi.

Açıklamada, Wagner ismi belirtilmeden, geçiş hükümetinin özel güvenlik şirketleriyle çalışma isteğinin şiddetle kınandığı vurgulandı.

Bu kararın, ülkedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştireceğinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Mali'ye 1000 Rus paralı asker gönderilecek iddiası

Amerikan basınında, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Haber de, yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.