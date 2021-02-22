Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongrelerimizi, Türkiye'nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklayarak gerçekleştiriyoruz"

İmamlardan Erdoğan'a çağrı: Seçim vaadinizi bir an önce yerine getirmenizi bekliyoruz

Ve topa Erdoğan da girdi! Muhalefetin hedefindeki damadı Berat Albayrak'a övgü dolu sözler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ellerinde Türk bayrağı sallayan katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelmesi ve partilileri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...