Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongrelerimizi, Türkiye'nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklayarak gerçekleştiriyoruz"
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ellerinde Türk bayrağı sallayan katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelmesi ve partilileri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
Ellerinde Türk bayrağı sallayan katılımcılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelmesi ve partilileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı