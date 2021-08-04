Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü
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Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü

Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mir Wais Stanikzai, dün akşam saatlerinde Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkent Kabil'deki konutunun hedef alındığı saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mir Wais Stanikzai, dün akşam saatlerinde Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkent Kabil'deki konutunun hedef alındığı saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkenti Kabil'de bulunan evinin önündeki gerçekleştirilen bombalı ve silahlı saldırının bilançosu netleşti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mir Wais Stanikzai, saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "Bir grup terörist Salı akşamı, Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin evini hedef alarak bomba yüklü aracı patlattı. 4 saldırgan, 5 saatlik silahlı çatışmaların ardından etkisiz hale getirildi" dedi. Sözcü Stanikzai, saldırıda 1'i kadın olmak üzere 8 sivilin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. Söz konusu saldırıyı Taliban üstlenirken, üst düzey hükümet yetkililerine karşı daha fazla saldırı planlandığını ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evine yönelik dün bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamanın ardından saldırganların bazıları rastgele ateş açmasıyla bölgede çatışma çıkmıştı. Mohammadi saldırının ardından yayınladığı videolu mesajında sağlık durumunun iyi olduğu belirterek, "Bu akşam, teröristler tarafından evime bir intihar saldırısı düzenlendi. Olay neticesinde Allah'ın lütfu ile ailem ve ben zarar görmedik ama maalesef birkaç korumam yaralandı" demişti.

-İHA-

Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü
Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü
Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü
Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü
Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü
Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü
Afganistan Savunma Bakanının hedef alındığı saldırının bilançosu netleşti: 8 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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