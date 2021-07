Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin 8'nci gününde meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı. Tatil süresince yaşanan kazalarda toplam 46 kişi yaşamını yitirdi, 341 yaralı da hastanelerde tedavi altına alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 gün olması kararlaştırılan Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru, tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Bağlantı noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu ve uzun araç kuyrukları oluşurken, şehirler arası yollarda trafik kazaları da yaşanıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde İlyas Karaboyun idaresindeki 05 ABJ 731 plakalı otomobil, eski Çeltek mevkisinde, Akın Öner'in kullandığı 16 RAV 95 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobili yol kenarındaki tarlaya devrilen sürücü Karaboyun ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Hakim Taş yönetimindeki 02 FP 781 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 60. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, Anzilha Taş, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Gülizar, Zehranur ve Müslüm Can Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Deniz Akbalık (21) kontrolündeki 06 CEG 634 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Ümraniye köyü yakınlarında, önce bariyerlere ardından refüje çarptı. Kazada, sürücü ile Hakan Çeri (23) ve Aykut Bozkuş (20) yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar, Emirdağ Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mehmet Selim Akbolat idaresindeki 46 ABH 820 plakalı minibüs, Nemrut Dağı'ndan Kahta'ya giderken Arsemia yakınlarında şarampole devrildi. Sürücü kaza yerinde öldü, ağır yaralanan aynı aileden 5 kişi Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen yaralılardan Ayten Akbolat kurtarılamadı. Durumları ağır olan 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kastamonu'da Şaban Tüzek'in (66) kullandığı 34 CTA 24 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu Saltuklu Kavşağı'nda, Ferdettin Demirel yönetimindeki 34 AG 4098 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Tüzek ile aynı araçta bulunan Hülya, Demirhan ve Semira Meryem Hoca ile Muhlis ve Hanife Maden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İstanbul yönüne giden Mehmet Ali Işık kontrolündeki 24 EU 289 plakalı tır, Gümüşova rampaları mevkisinde, Engin Çelik idaresindeki 45 M 6955 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Işık, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suzan Er (39) kontrolündeki 20 D 8870 plakalı cip, Dinar-Çivril kara yolu Yapağılı köyü yakınlarında, Muhammet Karaman'ın (34) kullandığı 35 KG 8715 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, cipteki Fuat Er (73) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Ercan Eren (38) idaresindeki 20 B 6322 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Dereçine beldesi yakınlarında, Yaşar Kuş (50) yönetimindeki traktörle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Emine Kuş (74) yaralandı. Yaralılar, Sultandağı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ufuk Akkaya'nın (34) kullandığı 58 AAG 317 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, Sait Atalay (67) kontrolündeki 38 ZV 061 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Seda Akkaya (32) ve 4 yaşındaki oğlu Bekir yaralandı. Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Mehmet A. yönetimindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç, Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarında İsmail G'nin kullandığı 52 FK 998 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine ve Şenay A. ile otomobilde bulunan Rabia B, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı. Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Emine A. ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia B. kurtarılamadı. Durumu ağır olan 3 yaralının ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde M.A. idaresindeki 06 AC 2738 plakalı SUV tipi araç, Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü M.A. hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Mehmet Akif N. (45) kontrolündeki 34 BKM 402 plakalı otomobil, Erzincan'dan Erzurum istikametine giderken Kargın beldesi Sucu Ali kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Ahmet Faruk S'nin (25) kullandığı 24 FU 689 plakalı traktöre çarparak devrildi. Otomobildeki Muhammed Mehdi N. kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler, otomobildeki Zehra N. ve Esma N. ile Berra Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zehra N. ve Esma N. ile Berra Ş, daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde İstanbul yönüne giden Abdullah Berber idaresindeki 34 HG 4729, Yücel Yılmaz'ın kullandığı 34 ZF 1720 ve Vedat Ergin yönetimindeki 34 PN 1641 plakalı otomobiller, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde çarpıştı. Kazada, sürücüler Berber ve Ergin ile 34 HG 4729 plakalı otomobildeki Mehmet, Fatma ve Ecrin Berber yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazanın aynı yöne seyreden Oğuz Yılmaz kontrolündeki 34 DLY 974 plakalı otomobilin seyir halindeyken yavaşlamasının ardından yaşandığı öne sürüldü. Öte yandan, kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Otoyoldaki sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Alperen Eskiavcı yönetimindeki 34 DPH 529 plakalı otomobil, Çubuk-Şabanözü kara yolu Çankırı Bulvarı'nda, ile Emin Yalçın'ın kullandığı 06 Z 7980 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Yalçın ile araçlardaki Gamze ve Emine Taktak ile Melek ve Oğuz Kaan Eskiavcı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yalçın, ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Samet Ç. idaresindeki 06 FB 0102 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çağlayancerit yol ayrımında İbrahim Ü. kontrolündeki 31 AEF 824 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Erdal Yıldız (35) idaresindeki 67 AAT 651 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolunda direğe çarptı. Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücünün öldüğünü belirledi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız'ın cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Penpe Özcan'ın (50) kullandığı 38 ABN 542 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Pınarbaşı yolu kavşağında, Murat Aydın (43) yönetimindeki 60 ABB 617 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 38 ABN 542 plakalı otomobilde bulunan Zahire Arslan (66), Selma Ayan (35) ve Dilara Akın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza

İstanbul Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye mevkisinde seyir halindeki 34 AS 7182 plakalı otomobil, aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak emniyet şeridinde bekleyen yabancı plakalı araca arkadan çarptı. Bu araç da yine emniyet şeridinde bekleyen 34 EHM 665 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 AS 7182 plakalı aracın sürücüsü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar da hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Recep Ç. idaresindeki 35 TLT 27 plakalı otomobil, İstanbul istikameti Gölyaka mevkisinde, Yaşar Y'nin kullandığı 06 DS 5248 plakalı otomobil ile Necmettin Ç. yönetimindeki 34 SU 1940 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Necmettin Ç. ve Yaşar Y. ile araçlardaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da düğünden dönerken şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı

Sivas'ta Doğukan Turan (21) kontrolündeki 60 ABP 194 plakalı otomobil, Sivas merkeze bağlı Kartalca köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile nişanlısı Şeymanur (21), kayınvalidesi Arife (42) ve baldızı Nur Banu Cöre (8) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla ilçesindeki devlet hastanesine kaldırıldı. Kazanın, araçtakilerin Sakarya'daki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Tokat'a dönmek üzere yola çıktıkları sırada meydana geldiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, İlhan Demirhan (52) idaresindeki 06 AR 6929 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 60. kilometresinde devrildi. Kazada, sürücü ile Filiz (45), Ruveyda Elif (24), Beyza Nur (22) ve Ahmet Selim (12) Demirhan yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda kaza nedeniyle aksayan ulaşım, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şanlıurfa'da Sercan B. idaresindeki 02 AZ 368 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kırbaşı mevkisinde devrildi. Olay yerinden geçen Abdi D'nin kullandığı 63 ACS 474 plakalı otomobil ile Zeynel Abidin G. yönetimindeki 63 K 7494 hafif ticari araç ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AYH 31 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Temel Keleş'in kullandığı 34 HS 7637 plakalı cip, Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde, Mustafa Eker idaresindeki 55 ZC 616 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, cipte bulunan Muzaffer Günaydın (55) ve Yağız Yücel (17) yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde 38 kişi yaşamını yitirmiş, 255 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin 8 gününde ölenlerin sayısı 46 yaralıların sayısı da 341 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer