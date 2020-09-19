Son dakika gündem: Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
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Son dakika gündem: Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, akrabasını silahla ayağından vurarak yaraladı.

Son dakika gündem: Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
19.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:18

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, akrabasını silahla ayağından vurarak yaraladı.
İlçede müteahhitlik yapan M.Y. ile akrabası Necip Y. arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.
Bunun üzerine M.Y. Fevzipaşa Mahallesi Bahar Sokak'ta Necip Y'yi silahla ayağından vurarak yaraladı.
Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen M.Y. sosyal medya hesabından Necip Y'nin yerde yaralı haldeki fotoğrafını bir notla paylaştı.
Polis, zanlı M.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Akif Aldoğan
Mehmet Akif Aldoğan
AA Editörü
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