Son dakika... GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak, partisinin Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte bir araya gelecek.