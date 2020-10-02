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Son dakika... GÜNDEM ÖZETİNE

02.10.2020 03:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 03:08
Son dakika... GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak, partisinin Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak, partisinin Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte bir araya gelecek.

(Konya/14.30/16.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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