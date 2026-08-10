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Arı kovanı bakımı yapan belediye başkanı iskeleden düşüp yaralandı

Arı kovanı bakımı yapan belediye başkanı iskeleden düşüp yaralandı
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Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Topçu, arı kovanlarının bakımını yaparken iskeleden düşerek yaralandı. Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Topçu'nun dirsek ve parmaklarında kırık tespit edildi. AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Topçu, arı kovanlarının bakımını yaparken çıktığı iskeleden düşüp, yaralandı.

İSKELEDEN DÜŞTÜ

Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, önceki gün kendisine ait arı kovanlarının bakımını yapmak için çıktığı iskeleden dengesini kaybedip, düştü. 

Yaralanan Topçu, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Topçu'nun dirsek ve parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.

Ak Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, hastanede Topçu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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