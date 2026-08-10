Kars'ta yıldırım isabet eden 1 kişi ağır yaralandı
Kars'ın Selim ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kars'ın Selim ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Yaylacık köyünün yaylasında E.A'ya yıldırım isabet etti. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan E.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine götürüldü.
E.A'nın göğüs bölgesinde yanıkların olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA