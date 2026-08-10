Haberler

Kars'ta yıldırım isabet eden 1 kişi ağır yaralandı

Kars'ta yıldırım isabet eden 1 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Selim ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kars'ın Selim ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Yaylacık köyünün yaylasında E.A'ya yıldırım isabet etti. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan E.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine götürüldü.

E.A'nın göğüs bölgesinde yanıkların olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış
Fatih Erbakan, partisinin 'çerçeve yasa' kararını açıkladı

Erbakan'dan "çerçeve yasa" kararı
Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Neler oluyor orada? Kameralara böyle yakalandı
Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir

Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir
Bu nasıl iş! İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı: Ne savcı ne polis, kimse T.C.'sine bakmadı

İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı, kimse T.C.'sine bakmadı
Şaka fotoğrafı Yargıtay'dan döndü: Hapis cezası onandı

Üniversite öğrencilerinin fotoğraf şakası hapis cezasıyla sonuçlandı
Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! 'Beni keşfeden kişi...'

Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! "Beni keşfeden kişi..."