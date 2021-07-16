Son dakika gündem: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e tepki

Son dakika gündem: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e tepki
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Yücel'in son günlerdeki milli ve ulusal söylemlerinden kopuşunu hızlandırdığını belirtti.

Yücel'in "Pagosçular'ın" etki alanına girdiğini savunan Şahin, "HDP kürsülerine çıkanlara söz bile söylemiş ve kendini kaybetme sınırına gelmiştir. Oysa biz kendisini ulusal bütünlüğümüze bağlı biri olarak tanıyorduk. O bize edep ve haya öğreteceğine ilk önce örneğini verdiği milli şairimiz rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı yeniden okumalıdır." ifadelerini kullandı.

Yücel'in çıkış yapmasının son derece düşündürücü olduğuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün partisiyiz diyorsunuz', Atatürk'ün düşmanlarıyla bir oluyorsunuz. 'Üniter devlet' diyorsunuz tescilli bölücü HDP'nin kürsülerinde sahne alan Tunç Soyer'e destek oluyorsunuz. Türk milliyetçilerine ve MHP'lilere milli meseleler üzerinden ahkam kesmeye çalışanlar her şeyden önce ulusalcı-millici kimliklerini korumalıdırlar. Atatürk düşmanı bölücülerle bir araya gelmeleri anlaşılacak gibi değil. HDP'liler hala bu tavrını sergiledikleri halde Deniz Yücel gibi ulusalcıların bunu içselleştirmeleri gerçekten düşündürücüdür. Kendisinden ricam ulusalcı hassasiyetlerini sürdürmesi ve milli meseleler söz konusu olduğunda ülkücü Türk milliyetçilerine karşı dikkatli ifadeler kullanmasıdır.

Pagos'u, Porta'yı ve daha birçok gayri milli adımı tasvip etmediğini düşündüğümüz CHP'nin sayın il başkanının son aylardaki sert tutumunun da bu yöndeki baskılardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Buyursunlar Sayın Yücel ile birlikte bakalım, Yunanistan'da veya Kıbrıs Rum Kesimi'nde herhangi bir yere Türk ismi veriliyor mu? Yüzyıllarca adaletle yönettiğimiz o topraklarda Türk hatırası yaşatılıyor mu? ya da dünyanın hangi üniter yapıya sahip ülkesinde bölücülerle üniterciler aynı kürsüyü paylaşıyor mu? Kabul edilemeyecek milli hataları yapanlar sonuçlara da eleştirilere de katlanacaktır. Gayrı milli Tunç Soyer de bunlardan biridir."

Şahin, Yücel'in Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nı ve diğer şiirlerini tekrar tekrar okuması konusunda da tavsiyede bulundu.

Olay

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu yaptığı yazılı açıklamada "Tunç Soyer, 100 yıl geç doğduğu için, işgalci bir İngiliz komutanı olma fırsatını kaybetmiştir. Bu yüzden de önündeki tek seçenek Yunan vatandaşlığına geçmek ve Atina'dan belediye başkanı seçilmektir." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Deniz Yücel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böylesine seviyesiz, ahlak ve terbiye yoksunu sözleri sarf edene, vakit ayırmak dahi ziyandır, israfdır. Ne güzel söylemiş Mehmet Akif Ersoy 'Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili, git önce edep, haya öğren!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

CHP, Rize'deki sel nedeniyle bölgeye heyet gönderecek
CHP, Rize'deki sel nedeniyle bölgeye heyet gönderecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Mustafa Er Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 20:43:48. #1.15#

title