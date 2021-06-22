Son dakika gündem: HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
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Son dakika gündem: HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı

Son dakika gündem: HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre HDP İzmir İl binasını basıp, Deniz Poyraz'ı (38) öldüren Onur Gencer'in, polis ekiplerinin çalışması sonucu, herhangi bir örgütle bağlantısının henüz tespit edilemediği bildirildi.

HDP İzmir İl binasını basıp, Deniz Poyraz'ı (38) öldüren Onur Gencer'in, polis ekiplerinin çalışması sonucu, herhangi bir örgütle bağlantısının henüz tespit edilemediği bildirildi.

Gencer'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra eskiden çalıştığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarının da ifadesine başvurulduğu, geriye dönük olarak saatlerce güvenlik kamerası kaydı incelediği ve saldırganın bağlantılarının araştırıldığı belirtilirken, şu ana kadar herhangi bir örgüt izine rastlanmadığı kaydedildi.

Olay, 17 Haziran'da saat 11.00 sıralarında, Çankaya'da meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda, eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için, yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirip yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.ÖLDÜRME NİYETİYLE İÇERİ GİRMİŞSilahlı fotoğrafları ortaya çıkan katil zanlısı Onur Gencer'in, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söylediği öğrenildi. Gencer'in, sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği de kaydedildi. Gencer'in, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye getirilen Onur Gencer, 19 Haziran'da 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Deniz Poyraz ise aynı gün Hava Şehitleri Kadifekale Cami'sindeki cenaze töreni sonrası toprağa verildi.SAVCILIKTA DA AYNI İFADEYİ VERMİŞTutuklanan Gencer'in savcılıkta verdiği ifadede de olayı herhangi bir örgütün yönlendirmesiyle yapmadığını, kişisel olarak planladığını söylediği öğrenildi. Gencer'in ailesi ve akrabalarının ifadesine başvuran, hem HDP il binası çevresinde hem de Gencer'in gittiği diğer yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın önceden çalıştığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarının da bilgisine başvurdu. Yapılan çalışma kapsamında, şu ana kadar Gencer'in herhangi bir örgütle bağlantısına rastlanmadı.YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI VARMIŞÖte yandan saldırı sonrası yeni bilgilere de ulaşıldı. Onur Gencer'in evinde, polis tarafından arama yapıldı. Arama sonucu 1 av tüfeğiyle 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatı aldığı ve yasal olarak avlanmak için bu tüfeği kullanma izninin olduğu öğrenildi.KAMERA KAYITLARINA POLİS İNCELEMESİ

Polis ekipleri, HDP il binasının çevresindeki 6 iş yerindeki son 1 aya ait kamera kayıtlarını incelemeye aldı.


Son dakika gündem: HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
Son dakika gündem: HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
Son dakika gündem: HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
Son dakika gündem: HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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