Son dakika gündem: Dernek kuran Teke yöresi kadınları, bakanlık desteğinin ardından lavanta bahçelerine ilk çapayı vurdu
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Son dakika gündem: Dernek kuran Teke yöresi kadınları, bakanlık desteğinin ardından lavanta bahçelerine ilk çapayı vurdu

Son dakika gündem: Dernek kuran Teke yöresi kadınları, bakanlık desteğinin ardından lavanta bahçelerine ilk çapayı vurdu
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bilecik'te farklı mesleklerden 70 kadının kurduğu "Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği" üyeleri, Osmaneli ilçesinde Sakarya nehri kıyısında kendileri için tahsis edilen tarlaya lavanta ekti.

Bilecik'te farklı mesleklerden 70 kadının kurduğu "Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği" üyeleri, Osmaneli ilçesinde Sakarya nehri kıyısında kendileri için tahsis edilen tarlaya lavanta ekti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden 128 bin lira tutarında hibe desteği almaya da hak kazanan dernek, lavantanın ardından gül dikimine başlayacak.

Geçen yıl şubat ayında kurulan derneğin başkanı Havvali Özdemir Şahin, AA muhabirine, Osmaneli Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

"Biz Bilecik'e ve çevre illere hizmet vermek istiyoruz"

Şahin, Osmaneli Belediyesinin kendilerine arazi tahsisi yaptığını vurgulayarak, "Biz de fideleri teke yöresinden getirdik. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik 5 bin adet lavanta fidesini derneğimize hibe etti. Biz de bu kapsamda fidelerin dikimini gerçekleştirdik. Osmaneli Belediyesi'nin katkılarıyla dernek üyeleriyle lavanta bahçemize çapa işlemine geldik. Projenin içinde distilasyon ünitesi de var. Şu an alımını yapmak üzereyiz. Bu ayın içinde distilasyon ünitesi teslim edilecek. Bilecik'te distilasyon ünitesi tek derneğimizde var. Biz Bilecik'e ve çevre illere hizmet vermek istiyoruz. Lavantanın şişelenmesini yapacağız. Tek lavantanın değil devamında gül dikimi olacak. Yine Osmaneli Belediyesi'nin belirlemiş olduğu araziye kekik fidesi temini sağladıktan sonra eylül ayında dikimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Toprağı özleyen insanları buraya topladık"

İlk planda bu kadar hızlı ilerleyeceklerini düşünmediklerini aktaran Şahin, "Şubat-mart aylarında ektiğimiz lavanta fideleri çiçek vermeye başladı. Normalde 2 yıllık bir süre bekleniyor. Şu an iyi bir verim aldığımızı düşünüyoruz. Derneğimiz üyelerinin yüzde 99'u devlet memuru. Mimarımız, çevre ve şehircilik müdür yardımcımız, hemşiremiz, avukatımız aile hekimimiz var. Toprağı özleyen insanları buraya topladık." dedi.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Armut köyünden olan ve 25 yıldır Bilecik'te yaşayan Kıymet Çelebi de köy kökenli biri olduğunu ifade etti.

Projeden keyif aldıklarını dile getiren Çelebi, "Toprakla iç içe olmak bizim hayatımız olduğu ve toprağı özlediğimiz için hasret gideriyoruz. Bu benim çocukluğumda yaşamış olduğum bir durum. O yüzden anılarımızı tazeliyoruz." açıklamasında bulundu.

Derneğin üyesi Çevre Mühendisi Yeşim Çakır, fidelerini ektikleri lavantaların bakımını yapmak için arazide olduklarını söyleyerek, "Geçmişte tarımla uğraşmadım. Memur çocuğuyum ama son 2 yıldır bahçe işleriyle uğraşıyorum. Bir şeyler üretmeyi de seviyorum. Böyle bir projede de yer almak istedim." görüşlerini aktardı.

Son dakika gündem: Dernek kuran Teke yöresi kadınları, bakanlık desteğinin ardından lavanta bahçelerine ilk çapayı vurdu
Son dakika gündem: Dernek kuran Teke yöresi kadınları, bakanlık desteğinin ardından lavanta bahçelerine ilk çapayı vurdu
Son dakika gündem: Dernek kuran Teke yöresi kadınları, bakanlık desteğinin ardından lavanta bahçelerine ilk çapayı vurdu
Son dakika gündem: Dernek kuran Teke yöresi kadınları, bakanlık desteğinin ardından lavanta bahçelerine ilk çapayı vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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