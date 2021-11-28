Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 kişi yaralandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 kişi yaralandı

Son dakika! Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre biri ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Ünal G'nin kullandığı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıktı.

22 KİŞİ YARALANDI

Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erzincan'da devrilen yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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