Son Dakika! "Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın" diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal ettiği topraklarını geri almak için başlattığı operasyon kısa sürede Azerilerin zaferiyle sonuçlandı. Karabağ'da büyük bir hezimet yaşayan Ermenistan ise imzaladığı anlaşma sonrası protestolara ev sahipliği yaptı.

YENİLGİ SONRASI ÜLKE KARIŞTI

Ordu ve halkın bir bölümü, yenilginin faturasını Başbakan Paşinyan'a kesti. Hükümet binasını basarak tepkilerini gösteren Ermenilerin çoğunluğu, ülkede aylardır devam eden istifa eylemlerinde gözaltına alındı. Ermenistan lideri istifa çağrılarıyla karşılaşmasına rağmen her fırsatta görevini bırakmayacağını söyledi. Son olarak bugün ise Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Paşinyan hükümetinin istifasını istedi.

Ermenistan ordusundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkenin içinde bulunduğu bu kadar karmaşık durumda alınan devlet karşıtı ve sorumsuz bir adımlar atılıyor.Ermeni halkı için bu kritik ve ölümcül durumda yeteri kadar karar veremeyen Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin uzun süredir görevdeki yetkililerin itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına sabırla tahammül ettik. Ancak her şeyin sınırı var. Ermeni Silahlı Kuvvetleri, görevini onurla yerine getirmiş ve halkla omuz omuza düşmana karşı savaşmıştır. Görevdeki yetkililerin etkisiz yönetimi ve dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi. Oluşan durumla hemfikir olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin istifasını talep ediyor, aynı zamanda Vatan ve Artsakh'ı korurken oğulları ölen kişilere karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunuyor. İnsanlar her zaman ordunun yanında olduğu gibi, ordu da her zaman halkın yanında olmuştur "

Öte yandan, Askeri muhtırada Ermeni Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, yardımcıları, daire başkanları tarafından imzalandığı ifade edildi.

"SOKAĞA ÇIKIN"

Paşinyan ise ordunun istifa talebinden sonra ilk açıklamasında, "Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklama darbe girişimidir. Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum, canlı yayında halka sesleneceğim" diyerek destekçilerini sokağa çağırdı. Bu açıklamanın ardından Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı'nı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını açıkladı.

ERİVAN'DA PROTESTOLAR BAŞLADI

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasına ilerlediği ifade edildi. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.