Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

30.10.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:17

Son dakika! AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre merkez üssü İzmir olan, İstanbul ve Marmara çevresinde de hissedilen 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre depremin Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında olduğu belirtildi. Depremin büyüklüğü 6.6 olarak belirlenirken, açıklamada, depremin yerin 16,5 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

Meydana gelen depremin uzun sürdüğü de belirtildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yerlikaya, "AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun" dedi.

Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Yorumları (16)
MEHMET ALİ: Rabbim beterinden korusun
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VTNDS: İSTANBUL DEPREMİ YAKIN BENCE
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YUNUS: istanbul dan hissettim baya sallandık geçmiş olsun
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