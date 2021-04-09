Son dakika! DOKTORA GİDEMEYENLER İÇİN, GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de, endüstri mühendisi Övünç Yıldırım, 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinde, hastaların internet üzerinden doktorlara görüntülü olarak bağlanıp 'danışmanlık' hizmeti alabileceği web tabanlı 'Hastanem Yanımda' isimli uygulamayı geliştirdi.

ESKİŞEHİR'de, endüstri mühendisi Övünç Yıldırım, 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinde, hastaların internet üzerinden doktorlara görüntülü olarak bağlanıp 'danışmanlık' hizmeti alabileceği web tabanlı 'Hastanem Yanımda' isimli uygulamayı geliştirdi. Farklı branşlardan 61 doktorun yer aldığı sistemde hastalar randevu alıp görüntülü olarak bağlanarak uzman hekimlerden şikayetlerine yönelik tavsiyeler alıyor. Sistemdeki doktorlardan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Abdullah Alkaşı, kendilerine başvuranlara danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, "Biz bu uygulama ile kesinlikle tedavi yapmıyoruz, daha çok danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylelikle hastaneye gitmesine gerek olmadığını, aslında bir yandan da hastanelerin gereksiz bir yükünü de önlemiş oluyoruz" dedi.

Eskişehirli Endüstri Mühendisi Övünç Yıldırım, ikisi doktor 3 arkadaşıyla birlikte hastalara 'online ve görüntülü' olarak danışmanlık hizmeti veren 'Hastanem Yanımda' isimli web portalını kurdu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 25 branşta 61 doktorun yer aldığı sistemde, hastalar randevu aldıktan sonra internet üzerinden görüntülü olarak doktorlara ulaşıp danışmanlık hizmeti almaya başladı. Yaklaşık 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinde insanların hijyen endişesiyle hastane ortamlarına girme taraftarı olmadıklarını gözlemleyerek bunun üzerine bir proje geliştirdiğini ifade eden Övünç Yıldırım, sistemi geliştirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

'KORONAVİRÜS SÜRECİNDE İHTİYAÇ HALİNE GELDİ'

Bu sistemin, koronavirüsün süreciyle birlikte bir ihtiyaç olarak karşılarına çıktığını anlatan Yıldırım, "Çünkü uzman hekime ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşayan insanların olduğunu fark ettik. Pandeminin hayatımıza girmesi ile beraber, insanların hijyen endişelerinden dolayı hastane ortamlarına çok fazla girme taraftarı olmadıklarını gözlemledik. Bu sayede uygulamamızın aslında ciddi bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Özellikle yurt dışından bize erişim sağlayan hastalarımız, orada uzman hekime ulaşmakta zorlandıklarını ifade etti. Yurt içinde uzman hekime ulaşmakta sıkıntı yaşayan özellikle sığ bölgelerde yaşayan danışanlarımız bize ulaşarak, bizden görüş almak istediklerini söyledi. Çığ gibi büyüyen bir hasta popülasyonu ile karşı karşıyayız. Bu da bizi mutlu ediyor. Hizmet almak isteyenlere, elimizden geldiğince hizmet vermeye ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi

'İNTERNET BAĞLANTILI HER CİHAZDAN ULAŞILABİLİYOR'

'Hastanem Yanımda' uygulamasına internet bağlantısı bulunan telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden ulaşılabildiğini söyleyen Övünç, "Bulunduğu yerden bağımsız, danışanlarına hizmet vermek isteyen hekimlerimizle beraber şu anda sistemimizde faaliyet göstermekteyiz. 4 kişilik çekirdek ekiple bu sistemi hayata geçirdik ama şimdi kadromuz daha da büyüdü. 25'den fazla birim ve 60'dan fazla doktorumuzla yurt içi ve yurt dışından ikinci bir görüş almak isteyen, uzman hekime erişmekte sıkıntı yaşayan danışanlarımıza hizmet veriyoruz. 'Hastanem Yanımda' sistemi, bünyesinde bir çok farklı uzmanlık dalındaki hekimleri barındırıyor. Kullanıcı, internet bağlantısı olan herhangi bir araçtan kendisine uygun ihtiyaç duyduğu birimi seçip, kendisine uygun randevu saatini belirlemekte ve randevusunu oluşturmakta. Oluşturmuş olduğu randevunun neticesinde de randevu saati geldiğinde uzman hekim ile karşılıklı görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Sistemimiz şu anda web portalı üzerinden hizmet veriyor. IOS ve Android uygulamalarımız da bir ay içerisinde hizmete girecek. İnternet bağlantısı olan telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden danışanlarımız uzman hekimlerimize erişebiliyor" diye konuştu.

'TEDAVİ DEĞİL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ'

Uygulama üzerinde kayıtlı doktorlardan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Abdullah Alkaşı ise, kendilerine uygulama üzerinden başvuranlara danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Hastanelerin gereksiz yükünü de önlediklerini ifade eden Alkaşı, "Bu sistemde yaklaşık bir aydır deneme sürecindeyiz. Özellikle pandemi ile beraber hastanelere başvuruların azaldığını görüyoruz. İnsanlar enfeksiyon kapmaktan korkuyorlar. Bu da bazı sorunların daha çok artmasına sebep oluyor. Aileler bazen sorunlarını ertelemek zorunda kalıyorlar, çözme yoluna gitmiyorlar. Biz bu uygulama ile kesinlikle tedavi yapmıyoruz, daha çok danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylelikle hastaneye gitmesine gerek olmadığını, aslında bir yandan da hastanelerin gereksiz bir yükünü de önlemiş oluyoruz. Pandemi açısından da önemli bir şey bu. Böylelikle hastanelerdeki riski de azaltmış oluyoruz" dedi.

Sistemde kayıtlı doktorlara ulaşabilmek için belirli bir ücret yatıran hastalar, aldıkları randevu saatlerinde görüntülü olarak kayıtlı hekimlerden danışmanlık hizmeti alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı