Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
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Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak

Son dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edilmesiyle Türk güçleri bölgede 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapacak. Bilindiği gibi son dönemde AB ülkelerinin Türkiye'ye tehditleri devam etmiş, dün akşam da Yunan F-16'larının taciz girişimi engellenmişti.

29.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:55

Tansiyonun bir türlü düşmediği Doğu Akdeniz için Türkiye, yeni bir NAVTEX ilan etti. Geçtiğimiz günlerde ilan edilen NAVTEX ile 1-2 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğimi yapılacaktı. Son ilana göre ise atış eğitimi tarihleri, 29 Ağustos-11 Eylül olarak belirlendi.

ATIŞ EĞİTİMİ YAPILACAK

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol arama çalışmaları için bulunan güçlerimizin faaliyetleri devam ediyor. Son günlerde Yunanistan ve AB ülkeleri gerilimi tırmandırırken, Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Yeni ilan edilen NAVTEX'e göre Türk güçleri bölgede 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapacak. Hafta başında ilan edilen son NAVTEX'te 1-2 Eylül'de Akdeniz'de atış eğitimlerinin yapılacağı duyurulmuştu.

YUNAN TACİZİNİ, F-16'LAR ENGELLEDİ

Yeni NAVTEX ilanı, dün akşam Doğu Akdeniz'de yanan sıcak saatlerden sonra geldi. Bilindiği gibi dün Milli Savunma Bakanlığın tarafından yapılan açıklamaya göre,Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden 6 adet F-16 uçağını tespit etmişti. Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

AB'NİN TEHDİTLERİNE SERT ÇIKIŞ

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye, Yunanistan ile yaşadığı Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınmalı" dedi. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın tarafındayız" mesajı vermişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. AB'nin Doğu Akdeniz'de tarafsız davranması ve dürüst bir arabulucu olması gerektiğini ifade eden Aksoy, "AB'nin ülkemizin kendi kıta sahanlığındaki faaliyetlerini eleştirmesi haddine değildir. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını yok saymaya çalışan bu ikiliye AB'nin birlik dayanışması bahanesiyle koşulsuz destek vermesi gerginliği daha da tırmandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak

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Haber Yorumları (25)
SAMSUN: La hepiniz gazla calisiyorsunuz adam secim yatirimi yapmak icin ulkeyi savasa bile surukluyor cahiller
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BİLEN: Hayret, ne guzel, bu kadar cesareti beklemiyordum , sevindim
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
CİMBOMLU: Biz türküz senin gibi gavur degil durmadan bosa öten horoz gibi.
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