İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü' sözlerine yanıt: Ortaya çıksın kabul ediyorum

Siyasette "Trupun büyüğü" polemiği! Özel'den Erdoğan'a hodri meydan
İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili kafaları daha da karıştıran sözler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 26 Mart Çarşamba şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 26 Mart Çarşamba şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. Peki, 26 Mart 2025 Çarşamba günü deprem oldu mu? Şimdi deprem mi oldu? İşte, detaylar…

26 Mart 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 26 Mart 2025 Çarşamba günü nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem mi oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 26 Mart Çarşamba şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 26 Mart Çarşamba şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title