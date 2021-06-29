Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı

Son dakika: Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Delta varyantıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı. 134 vaka İstanbul'da" dedi.