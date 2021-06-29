Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı
Son dakika: Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Delta varyantıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı. 134 vaka İstanbul'da" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Hindistan'da etkili olan Delta varyantıyla ilgili de kritik bilgiler verdi.
İSTANBUL'DA 134 DELTA VARYANTI VAKASI VAR
Son dönemin büyüyen tehlikesi Delta varyantı ile ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. İstanbul'da 134 delta varyantı tespit edildi. 26 ilde vaka sayısı 224'e çıktı" ifadelerini kullandı.
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