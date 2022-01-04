Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen 151. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve onu takip eden ekonomik krizle sarsılırken Türkiye'nin hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırdığını ifade etti. Ekonomi yönetimlerinin önceliğini yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla odaklı büyüme olarak belirlediklerini dile getiren Erdoğan, "İhracatta 2021'i, açıkladık biliyorsunuz, küsurata girmeyeyim, 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki organize sanayi bölgelerinde kapasitelerin artırıldığını, fabrikaların büyütüldüğünü belirten Erdoğan, Gaziantep'te 5 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu, şimdi 6'ncısının yapıldığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet, bu millet çalışıyor, sanayicisi çalışıyor ama ana muhalefet yavrularıyla beraber bu çalışmaları görmüyor. Yeni yatırımlar yapılıyor, salgın öncesine göre istihdamımızı 2 milyon kişi artırdık. Bu vesileyle hazineye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilerimize de bir müjde verelim; Hazineye ait tarım arazilerinin kullanan çiftçilerimizin bu yerleri ecrimisil bedellerinin yarısına kiralayabilmelerini zaten sağlamıştık. Böylece ülke çapında 595 milyon metrekare hazine arazimiz 55 bin çiftçimiz tarafından ekilip, biçilmeye başlanmıştı. Bu çiftçilerimizin tarımsal desteklerden de faydalanabilmelerini temin etmiştik. Şimdi yeni bir kararla bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir."

Her alanda milletin yanında olduklarını gösterdiklerini ve göstermeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Bununla birlikte sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve fiyatlardaki aşırı yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Milletçe canımızı acıtsa da bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bıkmadan, usanmadan anlatmayı lütfen sürdürün"

Yeni ekonomi programında istihdamı önceliklerinin başına koymalarının sebebinin insanların işine ve aşına halel getirmemek olduğunu söyleyen Erdoğan, asgari ücretten memur ve emekli maaşlarındaki artışa kadar her konuda bu anlayışı gözettiklerini ve hayata geçirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah en zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir. Sizlerden ricam, bu süreçte vatandaşlarımıza daha çok ulaşmamız, yaptıklarımızı, yapmakta olduklarımızı, yapacaklarımızı onlara daha sık anlatmamızdır. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri bıkmadan, usanmadan anlatmayı lütfen sürdürün. Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıları ve bunların gerisindeki niyetleri her fırsatta ifade edin. Muhalefet diye karşımıza çıkartılan yamalı bohçanın kifayetsizliğini ve tutarsızlığını örnekleriyle gösterin. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma konusundaki kararlılığımızı ve bu çerçevede uyguladığımız politikaların doğruluğunu samimiyetle savunun. Türkiye 2023 hedeflerine ulaştığında milletimizin elde edeceği kazanımları sık sık hatırlatın. Yeni nesillere miras bırakacağımız 2053 vizyonumuzu ve bunun ilk hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni özellikle gençlerle sürekli paylaşın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını başaracağımıza olan inancımızı halkımıza ne kadar yansıtırsak onlardan alacağımız destek de o derece büyük olacaktır."

Türkiye 2023 kavşağına yaklaştıkça kendi sorumluluklarının da giderek daha çok arttığına işaret eden Erdoğan, muhalefetin Türkiye'ye ve geleceğe dair hiçbir vizyonunun, hedefinin ve derdinin olmadığını milletin gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletten umudunu iyice kesen muhalefet ise başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını perdelemek için her yola başvuruyor. Yalan, bunlarda bini bir para. Bu denli yalanı başarılı bir şekilde sergileyen bir başka parti ben siyasi hayatımda görmedim. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara makul, mantıklı çözüm önerileri sunmak yerine çareyi vesayete göz kırpmakta, halkımızı kutuplaştırmakta, hatta ülkemizdeki yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazmakta arıyorlar. Yamalı bohça ittifakının sözde milliyetçi ortağı şehit yakınlarımıza galiz küfürler savururken ittifakın diğer ortağı ise hemen her gün toplumumuzun bir kesimini alenen tehdit ediyor." diye konuştu.

"Tek parti faşizmine geri döndüler"

"Bugüne kadar CHP'nin başındaki zatın tehditlerinden neredeyse payını almayan kalmadı." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Paşa keyfi kimi isterse hedef tahtasına onu koyuyor. Ağzını her açtığında muhtarlarımızdan öğretmenlerimize, polislerimizden hakimlerimize, valilerimizden AK Parti seçmenine kadar herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal, yarın 2 bin civarında muhtarımla burada bir arada olacağım, muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş sana da bunu göstereceğim. Son günlerde muvazeneyi iyice yitirdiler, gemi iyice azıya aldılar. Öyle ki işi devletin kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yapmak varken bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı iyice birbirine karıştırır oldular. Baktılar tehdit dili işe yaramıyor, kimse bunlardan korkmuyor, çekinmiyor şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına, milletin tarihine, medeniyet değerlerine hakaret etmeye başladılar.

Güya 'helalleşme' diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler sonuçta vara vara yine tek parti faşizmine geri döndüler. Son toplantımızdan bu yana yaşananlar 2022 CHP'si ile tek parti cephesi arasında zihniyet açısından hiçbir fark olmadığını göstermiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir. Aradan geçen vakitte dünya değişmiş, Türkiye değişmiş, hatta eski çamlar bardak olmuş ama CHP'nin faşist karakteri ve kafası hep aynı kalmıştır. Kendilerini ne kadar farklı göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar bir noktada gerçek yüzlerini ifşa etmekten kurtulamıyorlar. Ajans patentli takiye siyasetleri çıkmaza girdikçe bilinç altlarında ne varsa onu konuşuyor, zehirli dillerini ve karanlık niyetlerini belli ediyorlar."

(Sürecek)

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet