Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs risk haritasının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği kritik koronavirüs kararlarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en iyi ülkeleri arasına sokmaya çıktığımız yolda 18 yılı geride bıraktık. Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ticarete kadar hep bu mücadeleyi yürüttük. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5'e 10'a katlayarak bugüne getirdik. Son 7-8 yıldır ülkemizin önünden eksilmeyen siyasi ekonomik tuzaklar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar bize göstermiştir. Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar içine kapatarak, enerjisini boşa harcayamaya çalışan bir durum olduğu açıktır. Biz bu durumu hemen fark ettik. Bu senaryoda kullanılan tüm oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık.

"YENİ PROGRAMLAR GELİŞTİRDİK"

Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaları kapsamları reform paketleriyle yeni programlar geliştirdik. Son dönemde yeni reform programlarıyla, milletimizin huzuruna çıkıyoruz. İnsan hakları eylem planını daha önce açıklamıştık. Geçtiğimiz cuma günü de ekonomideki reformu kamu ile paylaştık. Türkiye'nin istikrar mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi gibi önemli görüyoruz. Reform programımızı, her alanda olduğu gibi ekonomide de istikrarı güveni sağlayacak adımları teşhis ettik. Kamu maliyesi, enflasyon, finans sektörü konularında çok sayıda düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni siyasi ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Her reform programımız, kamudan özel sektöre kadar tüm tarafların görüş ışığında oluşturulmuştur. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir üslupla sabote etmeye çalışanları milletimize havale ediyoruz.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Koronavirüs salgınında vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanların hastane kapılarından çevrildiği, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı vahim sahnelerin hiçbiri hamdolsun hiçbiri ülkemizde yaşanmadı.

KORONAVİRÜS SALGININDA HAYATA GEÇİRİLEN UYGULAMALAR

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim kurulumuzun değerlendirmeleri kapsamında aldığımız kararları en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirdik. Salgın boyunca birçok ülkede görülen sıkıntıların hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri kritik rol üstlendiler. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız, 'İyi ki muhalefete rağmen bu hizmet yapılmış' diyor. Bu süreçte koronavirüs teşhisi yapılabilen laboratuvarlarımız 73'ten 461'e yükseldi. HES uygulamasını hayata geçirdik. Yurtlarımızda 122 bin insanımıza karantinada hizmet verdik.

"AŞILAMADA DÜNYADA 5. DURUMDAYIZ"

İnşası süren projeleri hızlandırarak İstanbul Başakşehir ve Konya ve Tekirdağ'daki şehir hastanelerimizi hizmete aldık. Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibariyle 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sırasında dünyada 5. durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşı hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.